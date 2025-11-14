Fallece un motorista de 51 años en Urdax tras sufrir un accidente por la caída de un poste eléctrico La víctima, vecino de Zugarramurdi, ha sufrido el siniestro a las 05.11 horas de la mañana a causa del cable que cruzaba la calzada en la NA-4401

Este es el estado en el que ha quedado la motocicleta tras el accidente en Urdax

Á.L. Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:34 | Actualizado 09:58h.

Un motorista de 51 años, vecino de Zugarramurdi, ha fallecido como consecuencia de un accidente sufrido en la localidad navarra de Urdaz, provocado por la caída de un poste eléctrico. El siniestro lo ha producido el cable que cruzaba la calzada en el punto kilométrico 2.9 de la carretera NA-4401, en el término municipal de Urdax.

Ha sido a las 5.11 horas de la mañana de este viernes, 14 de noviembre, cuando el centro de gestión de SOS Navara ha ercibido el aviso de este accidente. Hasta el lugar de los hechos se han acercado patrullas de la Policía Foral de Elizondo, bomberos de Navarra, el equipo médico de la zona y una ambulancia de soporte vital, que no han podido hacer nada para salvar la vida del hombre. La Brigada de Atestados de la Policía Foral es la encargada de instruir las diligencias del siniestro.

Ampliar El poste caído en Urdax que ha provocado el accidente Policía Foral

Se trata de la víctima mortal número 38 en las carreteras navarras en lo que va de año 2025. Son 14 más que las registradas durante todo el año pasado, 2024, en la Comunidad Foral. En este caso, el fuerte viento que ha azotado durante la noche en Navarra y Euskadi ha estado en el origen de este siniestro, que ha traído como consecuencia la caída de un poste eléctrico y el fallecimiento de un motorista que circulaba de noche.