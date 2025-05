Fallece un montañero pamplonés tras sufrir una caída de 300 metros en el Pirineo oscense El accidente mortal se produjo en la cresta de Culfredas y su cuerpo fue localizado ayer después de que sus familiares dieran la voz de alarma al no haber acudido a su trabajo

Un montañero de Pamplona ha fallecido en el Pirineo oscense tras sufrir una caída de 300 metros en la cresta de Culfredas (3.034 metros). Su cuerpo fue localizado ayer después de que sus familiares dieran la voz de alarma al no haber acudido a su puesto de trabajo.

Richard Muñoz Ruiz, de 50 años, era un experto montañero y esquiador. De hecho, el pico de Culfredas es una ruta solo apta para alpinistas experimentados. El accidente se produjo el fin de semana aunque no fue hasta ayer lunes cuando los servicios de rescate localizaron su cuerpo sin vida. Trabajaba como profesor de FP en el colegio Salesianos de Pamplona, pero al no acudir el lunes a su trabajo y no conseguir contactar con él, sus familiares dieron aviso a los servicios de emergencia.

Muñoz había hablado el sábado por télefono con un amigo al que había contados sus planes de ascender en solitario a la Cresta de Culfredas. De hecho, ese día estacionó su vehículo en el refugio de Tabernes para comenzar la ascensión. Esta información permitió al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Boltaña, junto a la unidad aérea, acotar la búsqueda a esta zona. A las 14.30 horas localizaron su cuerpo, ya sin vida, en la ladera de la cara sur.

Todo apunta a que sufrió una caída cuando se encontraba en la cima y rodó unos 300 metros por una ladera de nieve y roca. El accidente resultó mortal. El fallecido fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde lo esperaban los servicios funerarios, para ser llevado al Instituto de Medicina de la localidad de Huesca donde se le practicará la autopsia.

Mejor suerte corrieron dos montañeros vascos el pasado domingo que salvaron la vida de milagro tras precipitarse 600 metros en el conocido corredor de Gaube, en el macizo de Vignemale, en el Pirineo francés. Tal y como explicaron ayer los rescatistas franceses, «que estén vivos puede calificarse de milagro porque este tipo de caídas suelen resultar fatales».