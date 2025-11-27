Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un coche patrulla de la Ertzaintza, ajeno a la intervención por este accidente. Morquecho

Fallece un ciclista menor de edad al ser atropellado por un autobús de Bizkaibus en Berriz

El accidente ha tenido lugar a las 20.45 horas de este jueves, y otro joven que le acompañaba resultó herido y fue trasladado al hospital de Cruces

DV

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:32

Un ciclista perdió la vida y otro resultó herido en la noche de ayer al ser atropellados por un autobús en la N-634 a ... su paso por Berriz. El siniestro tuvo lugar a las nueve menos cuarto de la noche, al ser alcanzados por una unidad de Bizkaibus los dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, cuando circulaban en bicicleta a la altura de la localidad vizcaína, según informa la Ertzaintza.

