Fallece un ciclista menor de edad al ser atropellado por un autobús de Bizkaibus en Berriz
El accidente ha tenido lugar a las 20.45 horas de este jueves, y otro joven que le acompañaba resultó herido y fue trasladado al hospital de Cruces
DV
Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:32
Un ciclista perdió la vida y otro resultó herido en la noche de ayer al ser atropellados por un autobús en la N-634 a ... su paso por Berriz. El siniestro tuvo lugar a las nueve menos cuarto de la noche, al ser alcanzados por una unidad de Bizkaibus los dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, cuando circulaban en bicicleta a la altura de la localidad vizcaína, según informa la Ertzaintza.
Una de las víctimas, como consecuencia de las graves lesiones sufridas, falleció prácticamente en el acto, siendo certificada su defunción por el facultativo allí desplazado. El otro menor que le acompañaba resultó herido y fue evacuado al hospital de Cruces.
La Ertzaintza ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente.
