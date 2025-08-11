Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de la comisaría de la Ertzaintza en Vitoria. DV

La Ertzaintza investiga la muerte violenta de un hombre de 34 años en la localidad alavesa de Viloria

El presunto autor del homicidio, de 23 años, huyó del lugar de los hechos y ha sido localizado de madrugada en el municipio de Añana

Nuria Nuño y José Manuel Navarro

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:41

Agentes de la Ertzaintza han detenido en la madrugada de este lunes a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de ... homicidio tras, presuntamente, causar «heridas que han provocado la muerte a otro hombre» en Viloria, localidad perteneciente al municipio alavés de Ribera Alta, informa el Departamento vasco de Seguridad.

