La Ertzaintza investiga la muerte violenta de un hombre de 34 años en la localidad alavesa de Viloria

Agentes de la Ertzaintza han detenido en la madrugada de este lunes a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de ... homicidio tras, presuntamente, causar «heridas que han provocado la muerte a otro hombre» en Viloria, localidad perteneciente al municipio alavés de Ribera Alta, informa el Departamento vasco de Seguridad.

Al filo de las diez y diez de la noche, la Ertzaintza fue alertada de que un hombre había resultado herido, al parecer, «víctima de una agresión» por parte de otro individuo, que habría huido del lugar. Los hechos, según la persona que comunicó con los servicios de emergencia y familiar del herido, de 34 años, habían tenido lugar junto a una vivienda en el pequeño concejo alavés de Viloria, que cuenta con apenas veinte habitantes.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas en funciones de protección ciudadana, así como una ambulancia. Los sanitarios comprobaron que la víctima había fallecido. A partir de ese momento, se informó a la autoridad judicial y se inició la correspondiente investigación al objeto de esclarecer lo sucedido. Las pesquisas están a cargo del Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Araba (S.I.C.T.A.).

Pasada la una de la madrugada, el supuesto autor, de 23 años, ha sido localizado en el municipio alavés de Añana. Los agentes han procedido a su detención como «presunto autor de un delito de homicidio».

La Ertzaintza continúa con las investigaciones hasta la puesta a disposición judicial del detenido. El cuerpo sin vida de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Vitoria.

«Intentando asimilar lo ocurrido»

El alcalde de Ribera Alta, Javier Gallego (PNV), ha lamentado el trágico suceso. «Estamos intentando asimilar lo ocurrido, quizá no lo asimilemos nunca». El regidor ha trasladado su «apoyo» a los familiares del fallecido, al parecer, vecino y conocido en el pueblo. El Consistorio está a la espera de que se confirme la identidad de la víctima antes de tomar una decisión sobre posibles actos de condena y luto.