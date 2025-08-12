La Ertzaintza investiga la «muerte violenta» de un hombre de 34 años en Álava

Viloria es un pequeño concejo alavés de 18 habitantes. Apenas una decena de casas y una iglesia rigen la tranquila vida de este núcleo ... de Ribera Alta. A las 22.10 horas del domingo la Ertzaintza recibió el aviso de que un hombre había resultado «herido» por parte de otra persona que había «huido». A la llegada de la ambulancia y pese a los intentos de los agentes y sanitarios de reanimar al varón durante una hora, éste falleció. Se trata de Joseba Martínez de la Pera, de 34 años, vecino de Viloria.

La Ertzaintza detuvo en Añana, pasada la una de la madrugada, al presunto autor del homicidio, un joven de 23 años.

Íñigo Martínez de la Pera, presidente de la junta administrativa del consejo y primo del asesinado, explicó que el presunto agresor se presentó en la localidad acompañado de «la expareja» del fallecido. La víctima «bajó de su casa a la carretera» y fue entonces cuando los hechos no están del todo claros. Después de ese encuentro saltó la alarma de que se había producido el «apuñalamiento». En el seno de la Ertzaintza se baraja la hipótesis de que el agresor se sirviese de «un destornillador» para cometer el crimen, aunque aún no se ha confirmado.