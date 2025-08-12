Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Ertzaintza investiga la «muerte violenta» de un hombre de 34 años en Álava

Joseba Martínez de la Pera, vecino de Ribera Alta, fue víctima de un «apuñalamiento» a manos de un joven de 23 años

Nuria Nuño / José Manuel Navarro / Ramón Albertus

Ribera Alta

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Viloria es un pequeño concejo alavés de 18 habitantes. Apenas una decena de casas y una iglesia rigen la tranquila vida de este núcleo ... de Ribera Alta. A las 22.10 horas del domingo la Ertzaintza recibió el aviso de que un hombre había resultado «herido» por parte de otra persona que había «huido». A la llegada de la ambulancia y pese a los intentos de los agentes y sanitarios de reanimar al varón durante una hora, éste falleció. Se trata de Joseba Martínez de la Pera, de 34 años, vecino de Viloria.

