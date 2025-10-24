La Ertzaintza desarticula un grupo criminal que vendía móviles y aparatos electrónicos robados y recupera más de 300 dispositivos En la operación han sido detenidos cinco miembros de la banda y se investiga a otras dos personas por su vinculación con la trama

DIspositivos que la Ertzaintza ha recuperado en los registros a los domicilios de miembros de la organización criminal desarticulada

L. Ochoa Viernes, 24 de octubre 2025, 16:13

Móviles, ordenadores portátiles, relojes inteligentes, cámaras de fotos y hasta un dron. Todo de alta gama. Todos robados. La Ertzaintza ha desarticulado un grupo criminal afincado en Bizkaia y dedicado a la receptación, manipulación y venta de dispositivos electrónicos sustraídos en municipios de todo Euskadi y otras comunidades limítrofes. La operación se ha saldado con cinco detenidos, dos personas investigadas y más de 300 dispositivos recuperados.

La investigación comenzó el pasado junio por el el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia (SICTB) en coordinación con el Juzgado de Instrucción nº 8 de Bilbao. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, las pesquisas realizadas en estos meses posibilitaron la identificación de un grupo de personas que estarían llevando a cabo labores de receptación, manipulación y posterior venta de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos de alta gama, todos ellos sustraídos previamente en distintos municipios de Euskadi, comunidades autónomas limítrofes e incluso en el extranjero.

Según ha explicado la Ertzaintza, la banda actuaba de forma estructurada, con reparto de funciones entre sus miembros y utilizando diversos inmuebles como puntos de almacenamiento y distribución del material ilícito. Como resultado de estas indagaciones, el pasado martes la policía vasca estableció un dispositivo policial en diferentes localidades de Bizkaia con el fin de localizar y detener a los sospechosos. Se arrestó a cinco integrantes de la banda criminal, desmantelando así la organización. Además, se han abierto diligencias como investigadas a otras dos personas vinculadas al entramado.

Los detenidos son cinco hombres de edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, siendo cuatro de ellos de procedencia magrebí y el quinto subsahariano. Asimismo, se han llevado a cabo registros en las localidades de Bilbao y Barakaldo, en los cuales se han intervenido teléfonos móviles, ordenadores, tablets, cámaras fotográficas y drones.

Según informa la Ertzaintza, durante el tiempo que se ha desarrollado la investigación, se han intervenido más de trescientos teléfonos móviles, mucho de ellos de última generación, así como ordenadores portátiles, tablets y otros dispositivos electrónicos. Constaba denuncia por robo o hurto en más de un centenar de estos aparatos, por lo que los dispositivos han podido ser devueltos a sus dueños.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y La Ertzaintza continúa las investigaciones para individualizar los dispositivos recuperados, identificar a sus legítimos propietarios y esclarecer todos los hechos relacionados con esta organización.

