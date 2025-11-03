Descubren que llevan 700 kilos de cannabis en su camión tras cruzar la muga y avisan a la policía

Álvaro Guerra Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:21 Comenta Compartir

La Gendarmería francesa ha incautado 700 kilogramos de resina y hierba de cannabis. La mercancía fue interceptada en un camión procedente de España por el Escuadrón Departamental de Control de Flujos (EDCF) en un control realizado en la autopista A-63 el pasado 29 de octubre.

Concretamente fueron 148 kg de hierba y otros 510 de resina de cannabis. Según apuntan medios franceses que citan a la Fiscalía, fue una pareja de camioneros alemanes de unos cuarenta años los que alertaron del suceso. Las mismas fuentes indican que la pareja se había detenido en la autopista para inspeccionar su carga tras detectar algunas anomalías y fue en ese momento cuando ellos mismos descubrieron la droga. Los camioneros venían de España y se dirigían hacia Alemania.

Ambos fueron detenidos y puestos bajo custodia policial antes de ser finalmente puestos en libertad. Según las autoridades francesas, han sido exonerados de toda responsabilidad. Además, no tenían antecedentes policiales ni judiciales, precisan las mismas fuentes.

Se trata de la mayor incautación de droga en Las Landas desde hace al menos seis años. Desde 2019 y la interceptación de 530 kilos de cannabis en la costa de la misma localidad, las autoridades nunca habían realizado una incautación tan grande.

Temas

Landas