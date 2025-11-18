Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La droga intervenida en la operación. Policía Nacional

Cae la «oficina» del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España, con ramificaciones en Euskadi

Detenidas veinte personas, una de ellas en Bilbao. Entre los arrestados se encuentran objetivos prioritarios de la DEA y miembros de la Camorra italiana

A: I.

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

La Policía Nacional ha desarticulado la que considera «oficina» del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España (CJNG), con ramificaciones en Euskadi. En una operación ... conjunta de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y autoridades policiales de Países Bajos, han sido detenidas veinte personas, una de ellas en Bilbao. Quince de los arrestados, entre los que hay narcos buscados por EE UU y miembros de la Camorra italiana, ya han ingresado en prisión. Todos ellos se dedicaban presuntamente a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos.

