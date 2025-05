«Que me condenen sólo por lo que he hecho» El acusado de cinco muertes de hombres sospechosas en Bilbao critica que las acusaciones «han montado un puzle a su conveniencia» en el turno de última palabra del juicio ·

Ainhoa de las Heras Lunes, 19 de mayo 2025, 16:49 Comenta Compartir

Nelson David Moreno Bolaños, el joven colombiano de 25 años acusado de cinco muertes sospechosas de hombres en Bilbao en el segundo semestre de 2021, ... ha utilizado el turno de última palabra en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia vizcaína para dirigirse al jurado. «Que me condenen por lo que he hecho, no por lo que no he hecho», ha pronunciado. En referencia a las acusaciones pública, particular y popular, ha dicho: «Aquí han armado un puzle a su conveniencia».

Con su intervención, el juicio ha terminado a la espera de que este martes, a las 10.00 horas, se entregue al tribunal popular el objeto del veredicto sobre el que tendrán que comenzar a deliberar sobre si es culpable o inocente del homicidio de una de las víctimas y de hurto y estafa por apropiarse de su tarjeta y desvalijarle las cuentas, además de llevarse su ordenador portátil. En la sesión de este lunes se han presentado varias pruebas documentales, como la llamada que supuestamente el acusado realizó con el móvil de la víctima, desde su casa y una vez que había fallecido, al BBVA para cambiar las claves y poder así acceder a sus cuentas. Un informe de la Ertzaintza que cotejó esta voz con la de dos declaraciones judiciales de Moreno Bolaños ha confirmado que era él. En el audio se escucha a un hombre, con acento latino, que se presenta como Josu y al que se le escapa un «aló», interjeccion que suele utilizarse en conversaciones telefónicas. Además, también se ha mostrado el vídeo de la perfumería Arenal de Bilbao donde el acusado, en compañía de dos amigos, un perfume por 192 euros con la tarjeta de crédito del fallecido. Y se han escuchado las dos declaraciones que el sospechoso realizó ante jueces de instrucción, en mayo de 2022, en las que reconoce que los miembros de una supuesta banda, a los que se refiere como 'Maracucho', 'el Jota' y Anthony, «me mandaron desmayar» a una de las víctimas. «Intenté estrangularlo cuando estábamos en el sofá sentados. Le abracé más fuerte y él empezó a gritar y entonces le agredí para intentar salir de esa casa», reconoció ante el magistrado. Por este caso, fue condenado a 10 años de prisión por intento de asesinato, ya que la víctima logró zafarse y es uno de los dos supervivientes. Nelson David, vestido con un jersey de color granate, ha seguido con interés los alegatos de las partes, que solicitan entre 16 y 30 años de prisión para él. La fiscal considera «que ha quedado absolutamente acreditado» que la víctima «no murió de muerte natural, sino que el acusado le mató» aquel 17 de octubre de 2021 por la tarde en su vivienda del Casco Viejo de Bilbao. Ha recordado que el cuerpo presentaba una «erosión de un centímetro en el cuello» y que los forenses confirmaron que hay «técnicas de asfixia que no dejan señales», como es la del 'mataleón', «la estrangulación antebraquial o presa cervical», en la que mediante la presión con la pinza del brazo desde atrás «deja las carótidas sin riego y el oxígeno no llega al cerebro». «Fantasmas» Para el Ministerio público, el informe de las celdas telefónicas y la llamada al banco confirman que Nelson David «estuvo en la casa entre las 16.00 y las 17.19 horas», cuando «tuvo acceso on line a la cuenta de la víctima y pudo mirar el pin». La fiscal ha reprochado que el joven colombiano alegara que «no tiene trabajo y debe solventar su vida y la de sus hijos», cuando «se gastaba el dinero de las tarjetas de los muertos viviendo a todo lujo, con fajos de billetes en los bolsillos y llevándose a su novia a los mejores hoteles». La acusación particular y popular, ejercida por la asociacion LGTBI Gehitu, ha reconocido que «no exiten pruebas directas, sino indiciarias» en su contra, que «no hay un testigo que haya visto cómo le mató, ni un vídeo, ni un arma humeante, pero no cabe otra versión lógica que no sea la de que Nelson David cometió un atentado contra la vida de este hombre y delitos patrimoniales que sólo ha reconocido cuando le venía bien». Tanto para la fiscal como para este parte, el relato del acusado «se ha ido ajustando a las pruebas en su contra después de mantenerse callado durante dos años». «La versión exculpatoria no es ni lógica ni coherente. No es la primera vez que sale con esta cantinela de que 'Maracucho', 'Jota' y Anthony, tres fantasmas de los que no hay ninguna prueba, lo hacían todo y él se limitaba a poner su foto en Wapo y a sacar dinero en cajeros». «Según los forenses, culpar a otras personas de sus actos va acorde a su perfil psicológico». El letrado ha encontrado hasta 13 contradicciones en la declaración que realizó el primer día de la vista oral, comparada con las otras dos que ha hecho en otras causas. La defensa, por su parte, ha incidido en que «no hay ni una sola prueba que incrimine de forma directa a mi cliente en un homicidio». «No he visto nunca que se condene a alguien sin saber qué ocurrió». Según el abogado, «si alguien está dos horas en un domicilio y no deja ningún rastro, o los ertzainas son muy torpes o estamos ante el asesino perfecto». Ha recordado que no se encontraron huellas ni pelos en los domicilios, en los que se hicieron las inspecciones varios meses después de los hechos, ya que las muertes fueron consideradas inicialmente como naturales. Esta parte se ha quejado del tratamiento realizado por los medios de comunicación, que le han llegado a calificar como «asesino en serie». «Una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad», ha reiterado y ha pedido al jurado «que le condenen por lo que ha asumido». «Yo también tengo sentimientos. Soy padre y ciudadano», ha dicho.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión