Buscan a un joven por una agresión sexual múltiple cometida en Getxo

El Juzgado de Instrucción número 3 de Getxo ha dictado una orden de búsqueda y captura contra un joven que presuntamente participó en una agresión ... sexual múltiple cometida en octubre de 2023 en Algorta. No se descarta que haya abandonado la localidad e incluso el país. El juez solicita a la policía que une vez localizado y detenido sea presentado en el tribunal para que se le pueda tomar muestras biológicas que confirmen si participó o no en el ataque. El magistrado ha tipificado el caso como agresión sexual con acceso carnal. La mujer también denunció ante la Policía Local de Getxo que le habían robado el teléfono móvil y la cartera con documentación la misma noche en la que tuvo lugar el suceso.

El juez recurre a esta decisión después de meses de no localizar al presunto agresor sexual. Si la policía no encuentra al joven, el caso podría quedar abocado al archivo por «cuestión de plazos y falta de pruebas», afirman fuentes cercanas a la investigación. De los tres presuntos autores que participaron en los hechos, únicamente hasta el momento los agentes han localizado a uno de ellos y no ha quedado demostrada su implicación.

Inicialmente se pudo identificar a los sospechosos gracias a una actuación policial la misma noche de la agresión. Aunque la investigación la llevó a cabo la Ertzaintza, fue determinante la intervención de una patrulla de la Policía Local de Getxo, que había identificado a los presuntos autores por otra cuestión en una céntrica zona de bares nocturna. Los agentes recibieron un aviso de que en la calle Amezti de Algorta había un altercado, al llegar se encontraron con una mujer, que fue la que al día siguiente interpondría una denuncia por agresión sexual, y que estaba acompañada de tres jóvenes. Los agentes los identificaron, pero además las cámaras de seguridad de Urgull Zentroa, un edificio municipal, también les grabó andando por el lugar, una prueba que pudo ser utilizada posteriormente, cuando la mujer denunció que había sido agredida en una campa bajando hacia el Puerto Viejo.

Al día siguiente acudió a comisaría y afirmó que uno de ellos la había violado, mientras otro le había tocado sus partes íntimas. Veinticuatro horas después la Ertzaintza detuvo a uno de los implicados. Y dos días después al segundo. Pero ahora la orden del juzgado pretende dar con el tercero, al parecer el que violó a la joven.

28 agresiones

Según el balance conjunto de la Ertzaintza y de la Policía Local de Getxo, durante el año pasado se denunciaron en la localidad 28 agresiones sexuales, dos más que el ejercicio anterior. Seis de ellas fueron violaciones con penetración.

A comienzos del pasado mes de junio, la asociación Clara Campoamor ya denunció que una agresión sexual a una menor que tuvo lugar a mediados de diciembre de 2023 podía quedar impune. ¿La razón? No se había emitido una orden para recoger el ADN del principal sospechoso, que es otro menor de edad.