El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años

El acoso a la profesora del instituto público de Plentzia en su vivienda se repetía cada noche de Halloween desde al menos hace ocho ... años, como una especie de «ritual», según han confirmado a este periódico fuentes oficiales del Consistorio y diversos vecinos. Cada 31 de octubre, numerosos estudiantes se congregaban frente a su casa, en la vecina localidad de Gorliz, para insultarla y lanzar huevos contra la fachada de su piso. Era una especie de «quedada».

La profesora prefería mantener en privado estos ataques, también los que sufre en la escuela. De hecho, la mayoría de sus compañeros no conocía por lo que estaba pasando. Pero en los últimos años cada vez se juntaban más jóvenes. Y todo salió a la luz hace dos semanas, cuando al menos 50 adolescentes de las dos localidades volvieron a congregarse en las inmediaciones de su vivienda, y la docente denunció lo que estaba ocurriendo ante la Ertzaintza y la Fiscalía de Menores.

El acoso a la docente desvelado ayer por este diario causó un importante revuelo en Plentzia y Gorliz. En conversación con este periódico, el alcalde de Plentzia, Aitor Garagarza, explicó que se trata de un problema del que han tenido conocimiento hace apenas unas semanas, después de denunciarse los hechos. Aseguró que el acoso en las noches de Halloween lo conocían en el Ayuntamiento de Gorliz, convertido en una especie de «quedada» entre muchos alumnos. En cualquier caso, remarcó que están dispuestos a «ayudar» en lo que sea necesario y reflexionó que, en realidad, se trata de un problema que trasciende al ámbito educativo y municipal. Es decir, deslizó que la educación de los niños atañe también a las familias.

El centro educativo instó ayer mismo a los docentes a remitir a los periodistas al departamento de prensa de Educación en el caso de que recibiesen una llamada de algún medio de comunicación.

«No son niñerías»

El acoso comenzó cuando increpó a unos alumnos del centro educativo Uribe Kosta que estaban molestando a una familia de discapacitados que viven cerca de ella, en Gorliz. A partir de ese momento los insultos fueron a más, dentro y fuera del instituto. Al parecer, el hostigamiento estaba dirigido por un pequeño grupo que ha ido sumando a otros menores en las citadas «quedadas». Este año entre los chavales había sobre todo chicos de Primero y Tercero de la ESO, de entre 15 y 17 años, pero también alumnos de Sexto de Primaria, de unos 12 años.

La noche de Halloween de 2024 ya fue hostigada por un amplio grupo de jóvenes. Ese ataque provocó que se abriese expediente a 23 alumnos y se les obligase a realizar trabajos comunitarios –limpiar playas– durante 9 horas y leer un libro sobre acoso para que reflexionasen sobre sus actos. Lejos de surtir efecto, este año se congregaron en su vivienda muchos más adolescentes.