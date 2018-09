Sonia Díaz de Corcuera: «Los radares no tienen afán recaudatorio, eso es leyenda urbana» Sonia Díaz de Corcuera, directora de Tráfico, en la sede del Gobierno Vasco en Donostia. / AYGÜES Directora de Tráfico JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 23 septiembre 2018, 08:40

Sonia Díaz de Corcuera Ruiz de Oña (Bilbao 1970), directora de Tráfico del Gobierno Vasco, señala que la siniestralidad en Euskadi dibuja en los últimos años una clara tendencia a la baja. Este 2018 se llevan contabilizados 31 fallecimientos, dos más que en el mismo periodo del año anterior. En 2000, la accidentalidad en Euskadi fue de 218 fallecidos. «Pero no podemos darnos por satisfechos, ni siquiera valorar esta tendencia en términos positivos. Una sola víctima en nuestras carreteras constituye ya un drama», afirma.

- Han transcurrido casi nueve meses y las carreteras guipuzcoanas llevan contabilizadas 11 víctimas mortales.

- En lo que va de 2018, un total de 31 personas han fallecido en la red viaria de Euskadi, que son dos más que el año pasado por estas fechas. Del total, 11 han perdido la vida en Gipuzkoa, seis menos que en el mismo periodo el ejercicio anterior. Los datos vienen a confirmar la tendencia descendente de siniestralidad que se observa en los últimos años. Y si queremos ser rigurosos en esta materia, hay que hablar de tendencias y de ciclos, de cinco años como mínimo, para ver cómo fluctúa la accidentalidad. En 2000, la siniestralidad en Euskadi era de 218 fallecidos. Diez años más tarde murieron 67 personas y en 2017 lo hicieron 39. Por lo tanto, la gráfica nos muestra una consolidación descendente. Nos movemos en cifras realmente bajas. Ahora bien, no podemos darnos por satisfechos, ni ser autocomplacientes ni siquiera valorar esta tendencia en términos positivos. Una sola víctima en nuestra carreteras supone ya un drama.

- ¿A qué atribuye este descenso?

- En los últimos años se han producido cambios significativos. Por un lado, el parque automovilístico se ha ido renovando. Los vehículos han incorporado sistemas de seguridad pasivos obligatorios. Por otro lado, las infraestructuras han mejorado y, además, lo hacen continuamente. Todos los días vemos obras en las carreteras de los tres territorios. Y por último, las medidas que se van adoptando entre todos los agentes e instituciones comprometidas con la seguridad vial en los ámbitos de la prevención, concienciación y sensibilización también van dando sus frutos. Todos estos factores inciden en esa reducción de la siniestralidad.

- El pasado año Gipuzkoa registró 22 fallecimientos y concentró el 56% de las muertes de Euskadi. ¿A qué pudo deberse?

- Para valorar nuestra realidad hemos de analizar los datos en el conjunto de Euskadi, no solo en un territorio. Los factores que inciden en el 33% de la accidentalidad con víctimas mortales son básicamente los mismos en los tres territorios: velocidad inadecuada, consumo de alcohol y drogas, y distracciones. Y estas últimas, unidas al factor fatiga que se produce en largos recorridos.

- ¿Han observado si dentro de las distracciones, el uso de los teléfonos móviles o navegadores ha tenido incidencia directa en los siniestros?

- Las distracciones relacionadas con el empleo de las nuevas tecnologías son un factor nuevo que ha venido para quedarse. Estos dispositivos tienen como objetivo ayudarnos y de hecho lo hacen. Nos facilitan esos sistemas que poco a poco se van incorporando en los vehículos que hacen que conduzcamos más seguros. Lo que sucede es que hacemos un mal uso de esas tecnologías y ello genera accidentes. Si alguien va conduciendo y contesta a un mensaje o atiende una llamada, lógicamente los reflejos se reducen y el riesgo de sufrir un accidente se multiplica. Desde la Dirección permanecemos atentos a este nuevo fenómeno que está incidiendo en la accidentalidad con resultados fatales en las carreteras en general, también en las vascas.

- ¿Qué hace cuando le suena el WhatsApp mientras conduce?

- Cuando estoy al volante solo hago caso a la conducción. Es una imprudencia gravísima atender los mensaje. Los conductores deben ser conscientes de que en un segundo de distracción te puede costar la vida. No solo la tuya, también la de otros usuarios de la carretera.

- Del total de fallecidos este año en Gipuzkoa, cinco eran motoristas.

-De las 31 víctimas mortales hasta el momento registradas en Euskadi, once eran motoristas. Cinco de los siniestros se han producido en Gipuzkoa. Además, tenemos diez conductores de vehículos fallecidos, seis peatones y cuatro ocupantes. Realmente, la siniestralidad entre los motoristas es alta y nos preocupa y ocupa. Es un colectivo vulnerable. Las motocicletas se han consolidado como un sistema de movilidad alternativo al coche. El parque ha crecido y supone ya el 9,4% del automovilístico en general. En el caso de Gipuzkoa, la tasa de motorizaciones es más alta que en Bizkaia y Álava. La moto, por tanto, se usa cada vez más. Es un modo de transporte muy flexible, pero al mismo tiempo muy frágil. Al final, el conductor ha de ser consciente de que su cuerpo es su protección.

-¿Han mantenido reuniones con colectivos de motoristas para analizar esta siniestralidad?

- A finales de mayo llevamos a cabo una experiencia de filosofía compartida en Arkaute con motoristas. Recogimos sus impresiones, sus sugerencias y de aquella jornada de reflexión ahora van salir una serie de actuaciones. Se está elaborando un estudio exhaustivo para conocer la evolución de la accidentalidad de los motorista en Euskadi y ver en qué punto nos estamos situando. En breve también vamos a cerrar una iniciativa de acción formativa con motoristas. Nos interesa mucho la formación porque en ocasiones la caída de un motorista se puede deber a la falta de pericia, de ahí la importancia de esa formación para corregir posibles fallos de conducción. Es un colectivo sobre el que, antes incluso del repunte de la siniestralidad, llevábamos a cabo campañas de comunicación muy específicas dirigidas a concienciar de los riesgos y les instábamos a ser prudentes y responsables dado el riesgo al que se enfrentan.

- ¿Dentro de ese plan contemplan también informar a las administraciones para que modifiquen determinadas carreteras y sustituyan algunos vallados que pueden resultar letales para los motoristas?

- Mantenemos reuniones territoriales en las que participan la Ertzain-tza, las diputaciones y las concesionarias de las autopistas. Los encuentros son periódicos y en los mismos se analizan las obras, los puntos que son susceptibles de mejorar o modificar, se valoran los datos... Colaboramos también trasladando aquellas impresiones que la propia Ertzain-tza de Tráfico observa sobre la red viaria. Y las diputaciones las van corrigiendo diariamente. El estado de nuestras carreteras está a un nivel europeo alto y tienen un mantenimiento diario.

- La mayor parte de los fallecimientos de este año se han registrado en vías secundarias. ¿A qué atribuye esta circunstancia?

- En lo que llevamos de año, el 71% de los siniestros registrados se han producido en estas carreteras. Hemos de tener presente que son vías más peligrosas, de doble sentido en las que muchas veces se producen accidentes por exceso de velocidad o distracción, y donde una de las consecuencias es la invasión del carril contrario. El último accidente mortal en Gipuzkoa se ha producido en una carretera de estas características, en Zumaia, con invasión del sentido contrario. Por tanto, tenemos que ser muy respetuosos con la norma. Hemos de adecuar la conducción no solo al límite de velocidad sino también a las circunstancias de la vía. En este sentido, hay que recordar que en Euskadi tenemos una particular orografía y unas condiciones meteorológicas adversas que inciden en el estado de la carretera y, por tanto, en la conducción. Si somos respetuosos con los límites de la velocidad, la utilizamos de forma adecuada en función de las circunstancias y nos concienciamos de que en las carreteras secundarias tenemos que convivir con los que van sentido contrario, la accidentalidad debería remitir.

- ¿Cree necesario reducir la velocidad en estas vías?

- Son pocas las carreteras secundarias en Gipuzkoa que tienen límite de velocidad de 100 kilómetros por hora. Normalmente están en 90 ó 80. Aunque la DGT está estudiando reducir este límite, en Euskadi no podemos entrar en decisiones tan categóricas. Tenemos que matizar y ver nuestras especificidades. Las diputaciones ya están trabajando en las restricciones de velocidad. Los límites en nuestras carreteras secundarias son hoy por hoy los que tienen que ser. Nada te garantiza que si se reduce el que vaya a exceder el límite no lo siga haciendo.

- ¿Y respecto a las rápidas?

- Hoy en día, los 120 y 110 en algunos tramos creo que son los adecuados a las características de nuestros tramos de vía. La accidentalidad con resultado de muerte en las de alta capacidad es bastante menor que en las secundarias.

- ¿Tienen previsto instalar nuevos radares?

- En la actualidad tenemos 79 cabina de radar fijo, diez móviles, cuatro de ellos láser. Tenemos previsto recuperar la cabina que tuvimos que eliminar por las obras de la variante de Ermua, de forma que en breve serán 80 los radares fijos. Si vamos a instalar más o menos, lo iremos viendo. Si nos lo solicitan, realizaremos un estudio exhaustivo de seguridad vial. Si se estima que se trata de un tramo en el que existe un riesgo y que con la instalación de este sistema se reducirá dicho riesgo, se colocará. Nuestro objetivo será siempre la seguridad vial para minimizar la accidentalidad.

- Por tanto, a quienes afirman que los radares tienen un afán recaudatorio les diría que...

- Es una leyenda urbana. Nosotros nos ocupamos de la seguridad vial, no de recaudar. Cuando se instala un radar es por seguridad. Y si es a cero víctimas, mejor. Es muy fácil no tener multas. Basta con cumplir con las normas.

- Las motocicletas de la Ertzaintza comienzan a incorporar radares. ¿Por qué se adopta esta medida?

- En este objetivo de reducir la siniestralidad, se han utilizado los radares láser en las motos porque son vehículos que pueden llegar a esas carreteras secundarias y tramos donde no se puede instalar una patrulla. Se ha probado de manera muy puntual y si vemos que resulta útil no descartamos esta posibilidad.

- ¿Qué resultados está dando?

- Solo se han hecho pruebas, no se han formulado denuncias.

- La DGT quiere impulsar que los coches lleven controlador de velocidad para que no excedan el límite en cada vía. ¿Qué opina?

- Hay sistemas de todo tipo en fase de desarrollo y las ingenierías están trabajando en diferentes áreas. Podemos tener un limitador de velocidad que lea las señales, pero de ahí a que ese vehículo pueda frenar en función de las indicaciones, hoy por hoy no se puede implantar. Hay muchas contradicciones. Actualmente es ciencia ficción. Ni nuestras carreteras ni nuestros vehículos están preparados para implantar este sistema.

- ¿Cree que ha llegado el momento de revisar el carné por puntos? Hay quienes apuestan por endurecer la normativa.

- El carné por puntos ha contribuido a reducir la velocidad. Doce años después, la DGT lo está revisando, intentando adaptarlo a la realidad actual. Las distracciones por el uso de las nuevas tecnologías no era tanto problema cuando la norma entró en vigor, pero hoy sí lo es. Por ello, está analizando la posibilidad de castigar más el uso del móvil con un fin disuasorio. En Euskadi partimos de una realidad distinta. Nuestra gráfica de accidentalidad muestra una tendencia descendente, lo que significa que las medidas que se van adoptando con otras instituciones o agentes están funcionando. Por tanto, si se observara algún elemento que nos hiciera pensar que tenemos que endurecer alguna sanción, lo haríamos, pero hoy por hoy no ha sucedido nada distinto en Euskadi para agravar las sanciones.

- Las infracciones por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol no remiten. ¿Existe alguna solución? ¿Cómo afronta este problema el departamento?

- La educación es fundamental. En 2017 apostamos por una estrategia de prevención, 'Don't be dummy-Para ti no hay repuesto(s)' dirigida a preconductores, centros educativos... Desde entonces, ha llegado a más de 7.000 estudiantes de 64 centros no universitarios de toda Euskadi. La educación es vital para que cuando estas personas, que hoy son peatones y mañana serán conductoras, tengan un comportamiento cívico.