Miembros de Asviamie se manifiestan frente a la Seguridad Social en Donostia en una imagen de archivo. Borja Luna

Solo 16 vascos han recibido la certificación para acceder a los fondos de víctimas del amianto

Dos meses después de su activación, las asociaciones critican que el reglamento «sigue dejando fuera a la mayoría de afectados» y han exigido que lo modifiquen

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:06

El fondo estatal de compensación a las víctimas del amianto nació con la promesa de reparar décadas de sufrimiento y olvido. Dos meses desde su ... puesta en marcha, el pasado 18 de septiembre, la realidad es muy distinta. Apenas unas pocas personas han podido dar los pasos previos necesarios para acceder a la ayuda, pues la mayoría no cumple los requisitos o se ha tenido que enfrentar a un muro de demoras y vacíos administrativos. De momento, solo dieciséis vascos han recibido el certificado y 59 lo han solicitado. Son de los pocos que han podido hacerlo, porque tal y como lamentan desde la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi (Asviamie), «muchos han fallecido esperando que se le reconozca la enfermedad», afirma Jesús Uzkudun, su portavoz. Además, el decreto tampoco tiene en cuenta a los familiares de las víctimas ni a las víctimas medioambientales, que de momento no pueden optar a estas compensaciones económicas. Por ello, la Federación Estatal que agrupa a las Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) ha solicitado por carta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una reunión reclamando «una reformulación urgente del real decreto», explica su portavoz guipuzcoano, Jon García.

