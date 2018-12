Los sindicatos convocan ocho días de huelga en los centros concertados en enero Las familias de los 120.000 escolares denuncian que los anteriores paros y la nuevas convocatorias, entre el día 16 y el 25, «ponen en riesgo el curso escolar» J. L. ONDOVILLA Viernes, 21 diciembre 2018, 16:03

Los sindicatos de la red de enseñanza concertada ya pusieron las cartas sobre la mesa el pasado 28 de noviembre. Ese día, ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT reclamaron a las patronales de Kristau Eskola –colegios religiosos– y AICE – los laicos y cooperativas– un «esfuerzo» para presentar a los trabajadores un plan de mejoras laborales «razonable». De lo contrario, advirtieron, la respuesta sería más protestas y paros, una amenaza que se producía en medio de una huelga de cuatro días consecutivos. Pues bien, las centrales no iban de farol y ayer lanzaron un órdago en un colectivo formado por 215 centros educativos, 9.000 trabajadores y 120.000 alumnos. Han convocado nada menos que ocho días de huelga –con un fin de semana por medio– entre el 16 y 25 de enero.

Los sindicatos arguyeron que «la nula voluntad mostrada por las patronales de centros de Iniciativa Social para llegar a acuerdos no nos dejan otra vía que endurecer nuestra dinámica de movilizaciones y huelgas». En opinión de ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT «no es aceptable» la actitud de las patronales Kristau Eskola y AICE en este conflicto. «En la mesa del pasado miercoles volvieron a plantear la misma propuesta que habían traído antes de los cuatro días de huelga de noviembre, sin apenas ningún añadido. Esto indica la nula voluntad de la patronal para llegar a acuerdos», incidieron.

En los cuatro paros anteriores, los sindicatos cifraron el seguimiento entre el 60% y 65%, mientras que Kristau Eskola redujo estos porcentajes al 26-30%. A la espera de los resultados del nuevo pulso, está claro, como ocurre siempre en los conflictos laborales, que las diferencias entre centrales y patronal se mantendrán. También queda más que claro el enfado de las familias de los 120.000 alumnos. Ya en los anteriores paros, padres reclamaron a los colegios donde cursan estudios sus hijos que se les descontase de la cuota mensual los días que no recibieron clases. Ayer mismo, la federación FECAPP, que agrupa a las asociaciones de madres y padres de los colegios católicos de Bizkaia, advirtió que «los días lectivos ya perdidos y las nuevas convocatorias de huelga ponen en riesgo el curso escolar». Como respuesta, harán todo lo posible para evitar que «tomen como rehenes a más de 100.000 familias». «Las AMPAS y su federación no están para quitar y poner razones, pero sí para defender los derechos de nuestros hijos». Su hartazgo quedó patente: «Decir que la culpa es solo del otro es como no decir nada».

Subida del 1,75%

Entre otras mejoras, la patronal ofrece a la plantilla una subida del 1,75% y la equiparación de la nómina del primer ciclo de ESOcon los docentes del segundo, además de garantizar los contratos de relevo, reducción del horario laboral en un 25% a partir de 61 años y un acuerdo de recolocación para los docentes que se queden sin trabajo. También asume reducir la jornada anual a los trabajadores de Administración y Servicios y a los profesores del primer ciclo de Infantil, acompañado de la propuesta de dar horas complementarias para coordinación.

Pese a que esta oferta es similar a la de las ikastolas –donde LAB firmó el convenio el pasado 4 de diciembre, llevando la paz laboral al colectivo– , para ELA la propuesta de Kristau Eskola y AICE no es suficiente ya que «dejan fuera los contenidos más importantes, como la recuperación del poder adquisitivo de las plantillas o la reducción de la carga de trabajo, que dependerían de la financiación del Gobierno vasco». Y es que LAB ha sacado del pacto con la patronal de las ikastolas ambas reclamaciones a la espera de la posible asignación pública consciente de que las arcas de estos centros no dan por sí solas para todo.