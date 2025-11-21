Las similitudes entre vascos y andaluces: «El norte y el sur se entienden mejor de lo que creemos» Un joven influencer malagueño ha expuesto en un vídeo viral las sorprendentes similitudes entre el País Vasco y Andalucía

«Siempre he sentido que hay más similitudes entre vascos y andaluces de lo que parece. Tenemos muchísimas cosas en común y aunque es un pensamiento que siempre tenía dentro de mí, hoy quiero compartirlo con vosotros», arranca diciendo un joven influencer malagueño, que ha expuesto en un vídeo de Instagram las sorprendentes similitudes entre el País Vasco y Andalucía.

«Para empezar, ambos tenemos un sentimiento de identidad súper súper fuerte», destaca este joven andaluz en un vídeo en redes con miles de reproducciones. «Esto en el País Vasco se produce por una conexión muy intrínseca con su lengua, su cultura y su historia. Sobre todo con su lengua: el euskera», destaca.

«Y en Andalucía pues nos pasa lo mismo. Y aunque nosotros hablemos castellano, sí que tenemos algo único que es el acento andaluz y que nos une a todos los andaluces más que cualquier cosa en este mundo. El acento andaluz es una seña de identidad», recalca el joven influencer en el vídeo.

El influencer también destaca en el vídeo la pasión por la comida en ambos territorios, «que va más allá del plato». «También quiero hacer referencia a la gastronomía, porque en los dos sitios consideran la comida como una forma de vida. No es solo una forma de alimentarse, para los andaluces come bien es lo mejor del mundo y para los del norte comer bien, pues igual», explica.

Los pintxos en Euskadi y las tapas en Andalucía

«En Euskadi tienen los pintxos, que son casi como una religión. ¿Y qué es lo que tenemos en Andalucía? Pues obviamente que sería Andalucía sin las tapas. Y realmente el concepto, si lo pensáis, es un poco parecido, tanto el de los pintxos como el de las tapas. Son pequeñas raciones de comida para acompañar la bebida», explica el mtalagueño.

También se destaca que «los vascos, tirando de estereotipos, son más discretitos y más silenciosos que los andaluces. Pero ambos, tanto vascos como andaluces somos hospitalarios y queremos que si una persona viene se sienta mejor que en su casa.

Para finalizar este destaca que ambos pueblos «tenemos un sentimiento de nacionalismo que ojalá lo tuvieran el resto, porque yo me siento andaluz hasta la médula», reivindicaba y finalizaba diciendo que «al final, el norte y el sur se entienden mucho mejor de lo que creemos».