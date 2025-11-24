Silvia Congost, psicóloga: «Cuando desaparece la admiración en la pareja, el deseo se apaga» La experta explica que la desaparición del deseo femenino no es un fenómeno aislado ni misterioso, sino una respuesta natural ante dinámicas dañinas dentro de la relación

La psicóloga experta en autoestima y dependencia emocional Silvia Congost ha analizado las razones por las que, especialmente en las mujeres, puede producirse una pérdida repentina de atracción hacia la pareja. Sus declaraciones, que han generado un notable impacto en redes, abordan sin rodeos las causas emocionales que erosionan el vínculo afectivo.

Congost señala que la desaparición del deseo femenino no es un fenómeno aislado ni misterioso, sino una respuesta natural ante dinámicas dañinas dentro de la relación. «A la mujer siempre le desaparece el deseo cuando está con una pareja que le falta el respeto, la menosprecia o la infravalora. Eso nos pasa siempre y es normal» afirmó con rotundidad.

Según la experta, este mecanismo emocional funciona como una forma de autoprotección: cuando la mujer se siente pequeña, poco valorada o humillada, su cuerpo y su mente dejan de asociar a la pareja con un entorno seguro y deseable.

Con el paso del tiempo, explica Congost, todas las relaciones atraviesan cambios y etapas que pueden afectar a la pasión. Sin embargo, advierte que no todo es atribuible a la evolución natural del vínculo. «¿Es normal que le vea como un amigo o como un hermano? No, eso sí que no es normal y no debería pasar, pero puede pasar», subraya.

La psicóloga identifica varias razones detrás de esta transformación: la pérdida de rutinas compartidas, el distanciamiento emocional o la desaparición de un elemento clave que, según sostiene, sostiene la atracción a largo plazo: la admiración. «Si dejas de admirar a tu pareja, ésta automáticamente deja de atraerte», remarca.

Silvia Congost: «Hay que emprender el camino de salida»

Ante la pregunta de qué hacer cuando el deseo desaparece, Congost propone un ejercicio profundo de honestidad personal. «La persona debe preguntarse si realmente le apetece hacer un proceso para recuperar ese deseo. A veces nos hemos distanciado tanto que sentimos que no. En ese caso, aunque cueste, hay que emprender el camino de salida», aconseja.

Pero si la respuesta interna es un «sí», la especialista insta a no rendirse a la primera: «Si siente que le gustaría intentarlo, la recomendación es hacer un proceso conjunto con un profesional. Un psicólogo experto en parejas —normalmente también en terapia sexual— puede ayudar a entender qué ha pasado, qué les ha distanciado y si es algo que se puede reconstruir».

Congost insiste en que cada relación es un mundo, pero que **la recuperación del deseo sí es posible** cuando aún existe un vínculo emocional sólido y disposición por ambas partes.

Para la psicóloga, el trabajo terapéutico conjunto puede ser determinante: «Siempre que la relación se pueda salvar y reconducir, es lo más recomendable. Muchas parejas se sorprenden al descubrir que la distancia no era un final, sino una llamada de atención», concluye.