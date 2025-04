Me acerco a un tenderete atraído por una bicicleta de los 70. Cuadro Mercier rosa, cambios Campagnolo, sillín Brooks con un roce en el cuero. ... Apiladas a su lado, un juego de sillas de jardín oxidadas. Sobre una mesa de camping plegable, de formica naranja, hay un flexo, años 60, de metal lacado en verde y eje de latón, un teléfono de rosca Siemens, en dos tonos de gris, y un juego de café, Royal Albert, al que le falta una taza. Detrás, sobre la hierba, un aparador danés de teca, de los 50, con puertas correderas y tres cajones forrados con fieltro verde.

Los secretos se van con las personas, sus tesoros pasan a ser trastos en manos de los descendientes. Material de brocante como el que se expone cada tercer domingo en Ahetze. A media hora de la frontera, 150 chamarileros ofrecen una segunda vida a miles de objetos en un terreno del tamaño de un campo de fútbol.

Todas las cosas que reúne una persona durante su vida ocupan lo que uno de esos puestos. Pensaba en eso hoy, que finaliza en Madrid la primera campaña electoral tras la pandemia. En esa comunidad han fallecido 6.200 ancianos en residencias. Calculo que haría falta llenar 40 campos de fútbol para mostrar sus pertenencias. He seguido la campaña. Tanto ruido no ha dejado hueco para hablar de lo que escuece. De los ancianos que no han tenido derecho a ingresar en un hospital. De una gestión sanitaria mala y malvada. De la indiferencia. No retrata a estos políticos, a esta política, los gritos. Los retrata su silencio.