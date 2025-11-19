El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente A simple vista parecen un capricho estético o una moda pasajera, pero su presencia revela algo mucho más interesante sobre cómo está inflado ese neumático

En los últimos meses, cada vez más conductores se encuentran con un detalle inesperado en los coches que se cruzan por la carretera: pequeños tapones verdes en las válvulas de las ruedas. A simple vista parecen un capricho estético o una moda pasajera, pero su presencia revela algo mucho más interesante sobre cómo está inflado ese neumático.

Aunque los tapones son uno de los objetos más robados de los coches —especialmente los metálicos, por su valor y fácil acceso— estos en color verde destacan por su rareza. Y, lejos de ser un adorno, funcionan como un código visual que identifica un tipo de inflado poco común.

Los vehículos que los llevan no utilizan aire comprimido convencional, sino que sus neumáticos están inflados con nitrógeno. Esta práctica todavía es minoritaria, pero cada vez gana más presencia por sus ventajas técnicas… y también por sus inconvenientes.

El principal atractivo del nitrógeno es que mantiene mejor la presión. Este gas es menos sensible a los cambios de temperatura, por lo que su volumen varía menos y el neumático conserva las condiciones de inflado durante más tiempo.

Beneficios de los tapones verdes: Mayor estabilidad en marcha.

Mejor agarre, especialmente en trayectos largos.

Desgaste más uniforme del neumático

Además, el nitrógeno se escapa más lentamente debido al mayor tamaño de sus moléculas. Como consecuencia, las ruedas tardan más en desinflarse. Otra ventaja es que reduce la oxidación interna del neumático y disminuye la probabilidad de incendio, ya que no contiene oxígeno, el comburente necesario para que se produzca la combustión.

El principal punto negativo es la falta de disponibilidad: no se puede rellenar una rueda con nitrógeno en cualquier gasolinera. Para ello es necesario acudir a un taller especializado. A esto se suma el precio. El inflado con nitrógeno es más caro que el tradicional y suele oscilar entre 3 y 5 euros por rueda.

