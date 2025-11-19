Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente

A simple vista parecen un capricho estético o una moda pasajera, pero su presencia revela algo mucho más interesante sobre cómo está inflado ese neumático

L. G.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:35

Comenta

En los últimos meses, cada vez más conductores se encuentran con un detalle inesperado en los coches que se cruzan por la carretera: pequeños tapones verdes en las válvulas de las ruedas. A simple vista parecen un capricho estético o una moda pasajera, pero su presencia revela algo mucho más interesante sobre cómo está inflado ese neumático.

Aunque los tapones son uno de los objetos más robados de los coches —especialmente los metálicos, por su valor y fácil acceso— estos en color verde destacan por su rareza. Y, lejos de ser un adorno, funcionan como un código visual que identifica un tipo de inflado poco común.

@tyresna ¿Sabes qué significa el tapón verde de los neumáticos del coche?,te lo contamos! #tyresna #neumaticos #presión #windforce #taller #mecanica #neumaticosantequera #tyres #llantas ♬ sonido original - Tyresna

Los vehículos que los llevan no utilizan aire comprimido convencional, sino que sus neumáticos están inflados con nitrógeno. Esta práctica todavía es minoritaria, pero cada vez gana más presencia por sus ventajas técnicas… y también por sus inconvenientes.

El principal atractivo del nitrógeno es que mantiene mejor la presión. Este gas es menos sensible a los cambios de temperatura, por lo que su volumen varía menos y el neumático conserva las condiciones de inflado durante más tiempo.

Beneficios de los tapones verdes:

  • Mayor estabilidad en marcha.

  • Mejor agarre, especialmente en trayectos largos.

  • Desgaste más uniforme del neumático

Además, el nitrógeno se escapa más lentamente debido al mayor tamaño de sus moléculas. Como consecuencia, las ruedas tardan más en desinflarse. Otra ventaja es que reduce la oxidación interna del neumático y disminuye la probabilidad de incendio, ya que no contiene oxígeno, el comburente necesario para que se produzca la combustión.

El principal punto negativo es la falta de disponibilidad: no se puede rellenar una rueda con nitrógeno en cualquier gasolinera. Para ello es necesario acudir a un taller especializado. A esto se suma el precio. El inflado con nitrógeno es más caro que el tradicional y suele oscilar entre 3 y 5 euros por rueda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  7. 7 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente

El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente