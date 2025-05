Series: la nueva adicción

CECILIA CASADO Viernes, 15 de septiembre 2017, 10:39 Comenta Compartir

Este año 2017 lo estrené con no demasiado buen pie. Tuve que lidiar -todaví­a en plenas Navidades- con un abandono afectivo importante (que me pareció importante en ese momento aunque luego vi que me habí­an hecho un favor enorme) y para paliar de alguna manera el revoltijo emocional y distraer el ego, las neuronas y la parte del corazón maltrecha, mi hija pequeña me regaló una suscripción con una empresa multimedia que da entretenimiento visual a tutiplén. Pensé que era todo un detalle por su parte -que no es lo habitual que los hijos se preocupen por la estabilidad emocional de sus progenitores- así­ que, más por hacer aprecio que por verdadero interés, me informé de cuáles eran las series estrella de esa compañí­a.

