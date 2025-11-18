Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mitxelena, este lunes en el Kursaal tras terminar su ponencia Lobo Altuna
Xabier Mitxelena | Presidente de Cybasque

«El sentido común es la primera barrera para hacer frente a un ciberataque»

Según Mitxelena, invertir en formación, cultura y soluciones preventivas es clave para proteger a empresas y usuarios de las amenazas digitales

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Los ciberataques ya no son solo un problema de grandes empresas, ahora cualquiera que use el móvil está expuesto. Xabier Mitxelena, presidente de Cybasque, participó ... este lunes en Cyberfront, donde más de 300 expertos debatieron los grandes retos digitales y el futuro del emprendimiento y, entre otras cosas, propone una línea de defensa no solo tecnológica, también cultural, porque «es lo más eficiente y lo que de verdad puede impedir el éxito de los ciberdelincuentes».

