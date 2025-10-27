El timo del selfie del ligón que se popularizó durante los Sanfermines La Policía Nacional recibió dos denuncias estos Sanfermines por el robo de un móvil que seguía el mismo modus operandi: chico conoce a chica, entablan conversación y él le pide a ella hacerse una foto con su teléfono, con el que huye

Carmen Remírez Lunes, 27 de octubre 2025, 10:04 | Actualizado 11:09h.

El ligoteo era solo una excusa para ganarse su confianza. Y su móvil. La Policía Nacional en Navarra recibió este verano dos denuncias muy similares en las que la víctima relataba haber sufrido el robo de su teléfono. En ambos hechos, ocurridos en Pamplona durante una noche durante los Sanfermines, el ladrón se había llevado el terminal aprovechando el momento de intimidad en que la víctima se lo había prestado para hacerse una selfie juntos. Las dos denuncias refieren un modus operandi muy parecido. Un chico alto, sobre 1,85, refieren las víctimas, entabla conversación con ellas. Moreno, tiene acento francés.

Según informa Diario de Navarra, como en muchas otras situaciones similares que puedan vivirse en fiestas, tras ese primer contacto e interés, pasan un tiempo juntos y en un determinado momento él propone inmortalizar la noche con una selfie de los dos. Sujeta el teléfono con su brazo y aprovecha ese momento para salir corriendo con el aparato, dejando a la víctima sin ligue y sin móvil. También con pocas referencias acerca del responsable.

En uno de los casos, ocurrido en la calle Mayor de Pamplona, el móvil sustraído era un Iphone. La referencia aportada por las víctimas a la Policía permitió que los investigadores identificaran a dos personas, dos jóvenes, relacionados con estos hechos y a quienes se les imputan estas acciones en calidad de autores. No han podido ser localizados posteriormente.