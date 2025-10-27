Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona se hace un selfie, en una imagen de recurso DN

El timo del selfie del ligón que se popularizó durante los Sanfermines

La Policía Nacional recibió dos denuncias estos Sanfermines por el robo de un móvil que seguía el mismo modus operandi: chico conoce a chica, entablan conversación y él le pide a ella hacerse una foto con su teléfono, con el que huye

Carmen Remírez

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:04

Comenta

El ligoteo era solo una excusa para ganarse su confianza. Y su móvil. La Policía Nacional en Navarra recibió este verano dos denuncias muy similares en las que la víctima relataba haber sufrido el robo de su teléfono. En ambos hechos, ocurridos en Pamplona durante una noche durante los Sanfermines, el ladrón se había llevado el terminal aprovechando el momento de intimidad en que la víctima se lo había prestado para hacerse una selfie juntos. Las dos denuncias refieren un modus operandi muy parecido. Un chico alto, sobre 1,85, refieren las víctimas, entabla conversación con ellas. Moreno, tiene acento francés.

Según informa Diario de Navarra, como en muchas otras situaciones similares que puedan vivirse en fiestas, tras ese primer contacto e interés, pasan un tiempo juntos y en un determinado momento él propone inmortalizar la noche con una selfie de los dos. Sujeta el teléfono con su brazo y aprovecha ese momento para salir corriendo con el aparato, dejando a la víctima sin ligue y sin móvil. También con pocas referencias acerca del responsable.

En uno de los casos, ocurrido en la calle Mayor de Pamplona, el móvil sustraído era un Iphone. La referencia aportada por las víctimas a la Policía permitió que los investigadores identificaran a dos personas, dos jóvenes, relacionados con estos hechos y a quienes se les imputan estas acciones en calidad de autores. No han podido ser localizados posteriormente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  4. 4

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    Obradores históricos bajan la persiana
  8. 8

    Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros
  10. 10 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El timo del selfie del ligón que se popularizó durante los Sanfermines

El timo del selfie del ligón que se popularizó durante los Sanfermines