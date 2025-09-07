Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un helicóptero de la Ertzaintza iza a una persona rescatada. I. PÉREZ

Seguridad rechaza indemnizar el alquiler frustrado de un helicóptero para la Ertzaintza

La firma reclamaba dos millones de euros por el «lucro cesante» después de cuatro años desde que se inició el concurso, en febrero de 2021

Ainhoa de las Heras

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha rechazado indemnizar a una firma por el alquiler frustrado de un helicóptero grande para la Ertzaintza, según ... ha podido saber este periódico. La UTE que forman las empresas gallegas Seprogal y Bigas Grup reclamaba dos millones de euros en concepto de «lucro cesante» al haber desistido el Ejecutivo autonómico de continuar con el concurso, que se inició hace más de cuatro años, en febrero de 2021. Se trata de un Airbus H145 biturbina, modelo superior al actual, con grúa y capacidad para transportar a nueve personas y que hubiera permitido a la Policía autonómica realizar rescates en el mar. El presupuesto era de 15 millones de euros y el periodo de renta de cinco años.

