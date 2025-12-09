Seguridad abona 8 millones por las horas extra de 5.000 ertzainas hasta octubre

El Gobierno Vasco ha abonado ya hasta el pasado mes de octubre más de ocho millones de euros a 4.971 ertzainas por horas extra, ... según los datos hechos públicos por el Departamento de Seguridad. A falta de dos meses para completar el año 2025, la cifra (8.095.317) casi iguala al presupuesto total de 2024, cuando se gastaron nueve millones de euros en compensaciones a los agentes de la Ertzaintza, que ya suponían un 40% más que el año anterior. Según la estadística oficial facilitada a raíz de una pregunta parlamentaria del PP, en los diez primeros meses del año, los ertzainas han tenido que meter 230.300 horas más en los 42.052 llamamientos realizados, que han ido subiendo año tras año desde la pandemia. En 2020 se limitó a 179.300 horas extra.

La falta de plantilla, con 700 agentes por debajo de la cifra ideal de 8.000, está detrás de este dispendio, que va a seguir aumentando al menos también el próximo año, ya que no está previsto que la promoción 34º salga a la calle hasta 2027. Además de realizar más llamamientos, también cuestan más, tras la subida acordada en el acuerdo regulador entre Seguridad y la unidad sindical. La acumulación de eventos públicos, como fiestas patronales o la Navidad que se avecina, y privados, como el próximo partido del Athletic contra el PSG de mañana, obligan a la Ertzaintza a preparar dispositivos especiales de seguridad, que exigen un gran número de agentes para garantizar el orden público.

«Somos una Policía pequeña y envejecida, por lo que a este tipo de llamamientos tiene que acudir todo el mundo que está librando. Con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) completa de la Brigada Móvil, unos 400 agentes, no serviría para dar seguridad a la ciudad. Hay que recurrir también a la Unidad de Intervención, la Canina...», explica Sergio Gómez de Segura, secretario general del sindicato Erne. La gran diferencia entre la Ertzaintza y las policías locales reside en que muchos ertzainas tienen que acudir «forzosos» a los llamamientos, mientras que los agentes municipales forman listas de voluntarios casi exclusivamente.

Tasa de reposición negativa

El principal problema radica en que no sólo se cubren con horas extra los eventos extraordinarios, sino también las guardias normales. De hecho, la mayor parte de las gratificaciones –más de 90.000 horas– son ordinarias, seguidas por las de días festivos y las nocturnas. «Si los agentes tienen que reforzar cinco días de su semana libre para cubrir los turnos, se acaban quemando porque piensan que no tienen vida», plantea Julio González, de Euspel. En su opinión, la causa de este gasto desproporcionado en horas extra obedece a la «dejadez» del Departamento por «no haber pedido a Madrid poder ampliar la plantilla para compensar la tasa de reposición negativa», es decir, que las nuevas incorporaciones por las OPE no cubren las jubilaciones en bloque.

En la actualidad, «se están jubilando los agentes de la 8º y 9º promoción, cuando estas eran de 600 efectivos», apunta Gómez de Segura. «Arkaute tiene que formar a policías a toda pastilla para dar respuesta a esta problemática» y alcanzar la cifra soñada de 8.000 ertzainas, una vieja aspiración de la Ertzaintza desde que Rodolfo Ares se convirtió en consejero de Seguridad, en 2009.

Para la popular Ainhoa Domaica, «mientras la seguridad es uno de los principales problemas de los vascos por el récord de delitos, PNV y PSOE siguen más preocupados en asumir nuevas competencias y minimizar los datos de delincuencia».