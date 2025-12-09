Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Operativo policial previo al partido de la Europa League entre el Athletic y el Rangers. EUROPA PRESS

Seguridad abona 8 millones por las horas extra de 5.000 ertzainas hasta octubre

La cifra casi iguala a la de todo 2024 debido a la falta de agentes y podría seguir subiendo el próximo año

Ainhoa de las Heras

San Sebastián

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El Gobierno Vasco ha abonado ya hasta el pasado mes de octubre más de ocho millones de euros a 4.971 ertzainas por horas extra, ... según los datos hechos públicos por el Departamento de Seguridad. A falta de dos meses para completar el año 2025, la cifra (8.095.317) casi iguala al presupuesto total de 2024, cuando se gastaron nueve millones de euros en compensaciones a los agentes de la Ertzaintza, que ya suponían un 40% más que el año anterior. Según la estadística oficial facilitada a raíz de una pregunta parlamentaria del PP, en los diez primeros meses del año, los ertzainas han tenido que meter 230.300 horas más en los 42.052 llamamientos realizados, que han ido subiendo año tras año desde la pandemia. En 2020 se limitó a 179.300 horas extra.

