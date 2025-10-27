La segunda vida de las ambulancias vascas en Milanuncios: «Sé cómo está» El fenómeno de la reconversión de vehículos de emergencia en furgonetas vivienda impulsa la venta de unidades retiradas, con precios que oscilan entre los 6.900 y los 14.900 euros en portales web especializados

La búsqueda de vehículos para transformar en furgonetas camper ha llevado a un nicho de mercado inesperado: las ambulancias de segunda mano. Portales de venta de vehículos usados como Mil Anuncios están poblados de la venta de estas unidades, muchas de las cuales son promocionadas como «ideales para camperizar», dándoles una vida extra tras su servicio sanitario.

Y en este sector destacan las ex ambulancias vascas, con varias a la venta tras realizar miles de kilómetros por las carreteras guipuzcoanas. Así, dos ambulancias que previamente sirvieron a pacientes entre nuestros centros hospitalariios han sido puestas a la venta por el mismo vendedor, identificado en esta conocida web como Guillermo.

Una de ellas se ofrece en Sámano (Cantabria) por 6.900 euros. Esta unidad, de color blanco y matriculada en 2015, cuenta con 394.000 kilómetros de historia, funciona con motor diesel y el vendedor aclara que está «carrozada como ambulancia» y que presenta «algún golpe exterior». El mism autor del anuncio reconoce de antemano en su texxo que «sé cómo está».

El mismo vendedor también ofrece una Ford Transit matriculada en mayo de 2016. Esta segunda ambulancia tiene un kilometraje superior, alcanzando los 435.000 kilómetros, y ofrece una capacidad de carga de 3.500 kg. Su precio es de 8.900 euros, luego de aplicarle una rebaja sobre los 9.000 euros iniciales, y se destaca que tiene la ITV al día.

Kilometraje dispar de las antiguas ambulancias

El mercado muestra grandes variaciones en cuanto a precio y kilometraje. Desde Urnieta, se vende una tercera ambulancia por 8.900 euros. A pesar de ser del año 2015, esta unidad sorprende por su bajo uso, registrando tan solo 3.500 kilómetros.

En contraste, una cuarta unidad se ofrece desde Urretxu a un precio significativamente más alto: 14.900 euros. Si bien esta ambulancia fue matriculada en 2008, el vendedor, Mikel, asegura que ha sido dotada de un «motor nuevo» que apenas tiene mil kilómetros recorridos. Mikel detalla que «tiene toda la instalación y el aislamiento en perfecto estado», está repintada en azul bitono y es ideal para la reconversión, incluyendo un equipo multimedia Android.

De UVI Móvil a furgón vivienda homologado

La tendencia de reconversión es tan fuerte que algunas ofertas ya incluyen la homologación para su nuevo uso. Entre las ofertas más llamativas encontradas en la web, se encuentra una ambulancia vendida en Trujillo (Cáceres) por 9.000 euros. Se trata de una «ambulancia UVI móvil» que ya ha sido homologada legalmente como «furgón vivienda». Esta unidad específica registra 223.000 kilómetros.

Incluso la venta de componentes ha surgido como un subproducto de esta tendencia: en Vitoria se ofrecen cinco asientos de furgoneta que proceden de una ambulancia, los cuales son giratorios y abatibles, a 50 euros cada uno.