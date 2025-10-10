Sebastián La Rosa, médico especialista en alimentación: «Comer carbohidratos después del gimnasio puede frenar tu progreso» Según explicó, consumir carbohidratos extra junto con proteínas inmediatamente después del entrenamiento no solo no ayuda a aumentar la masa muscular, sino que puede ralentizar la absorción de las proteínas

Nuevo hallazgo en nutrición deportiva: el médico y divulgador científico Sebastián La Rosa compartió un dato que puede cambiar la rutina de muchos fanáticos del fitness. Según explicó, consumir carbohidratos extra junto con proteínas inmediatamente después del entrenamiento no solo no ayuda a aumentar la masa muscular, sino que puede ralentizar la absorción de las proteínas y, por ende, retrasar la disponibilidad de los aminoácidos necesarios para la recuperación muscular.

«Tenemos evidencia que muestra que comer carbohidratos extra junto con proteína después de hacer ejercicio no te lleva a sintetizar más masa muscular. De hecho, retrasa la velocidad a la cual puedes absorber y digerir esas proteínas», señaló el especialista.

La Rosa se refirió a investigaciones científicas en las que se utilizó la fenilalanina, un aminoácido marcador, para analizar su depósito en el músculo tras el consumo de proteínas con o sin carbohidratos añadidos. Los resultados mostraron que la combinación con hidratos de carbono no incrementaba la síntesis proteica y, en algunos casos, la disminuía o la retrasaba.

Los experimentos, que incluyeron biopsias musculares, confirmaron que la ingesta de carbohidratos no potencia el proceso de construcción muscular y puede interferir en la rápida disponibilidad de aminoácidos, clave en las horas posteriores al entrenamiento.

Dieta rica en proteína

Para quienes buscan optimizar el crecimiento muscular, el consejo es claro: centrarse en la proteína postentrenamiento sin añadir innecesariamente azúcares o hidratos de carbono. El especialista recordó además que, incluso en personas con sobrepeso, una dieta alta en proteínas y baja en calorías, combinada con ejercicios de fuerza, permite ganar masa muscular mientras se pierde grasa. «Hay evidencia de que personas con sobrepeso que hacen musculación y siguen una dieta baja en calorías pero alta en proteínas logran aumentar su masa muscular mientras reducen su porcentaje graso», explicó La Rosa.

