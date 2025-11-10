Sebastián Álvaro, aventurero y escritor: «Pakistán, la Antártida y la Patagonia son los últimos paisajes donde resiste la grandeza de nuestro planeta» El director de 'Al filo de lo imposible' ha señalado que estos lugares conservan «la belleza, el silencio y la soledad» en la Tierra

El aventurero, periodista y escritor, Sebastián Álvaro Lomba, conocido por dirigir durante veintisiete años el programa de Televisión Española 'Al filo de lo imposible', ha repasado recientemente algunas de las cuestiones personales y profesionales que han marcado su trayectoria en una conversación reciente en el podcast 'Rompiendo el Molde'.

Una entrevista en la que Sebastián Álvaro ha contestado a diferentes preguntas y narrado algunas de sus experiencias más personales en la montaña así como desvelado algunos de los secretos aprendidos durante las más de cuatro décadas dedicadas a expediciones.

Así, a la pregunra de «cuál es el país más único en el que ha estado», el trotamundos madrileño no dudó en responder que Pakistán es «la zona más increíble de la Tierra».

«En Pakistán he estado más de 60 veces y todos los años voy dos o tres veces. Digamos que más que el país, la zona norte de Pakistán es la zona más increíble de la Tierra», señaló.

No obstante, en una respuesta más amplia añadió otras dos zonas del Hemisferio Sur que considera imprescindibles. «Pero luego, si me dejas ampliar, pondría parte de la Antártida y parte de Tierra de Fuego y la Patagonia. Esos son los últimos paisajes donde resiste la grandeza de nuestro planeta y algo tan fundamental que necesitamos los humanos para el espíritu, que es la belleza, el silencio y la soledad de la Tierra».

