La sala donde se desarrolló el Cecopi. LP

Un sargento de Bomberos insiste en que Emergencias no les transmitió cuánto tiempo debían vigilar el Poyo

El dirigente subraya que estaban haciendo rescates a vida o muerte, pero, sin embargo, las unidades regresaron a la base

A.Rallo

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

Tras la 'tempestad' mediática desatada con la declaración judicial de Maribel Vilaplana, este martes era el turno de Gregori Fayos, el sargento coordinador del Consorcio ... de Bomberos. Estos profesionales jugaron un papel clave el día de la dana. Fueron comisionados para la vigilancia del barranco del Poyo, pero supuestamente abandonaron el lugar sin informar al Centro de Emergencias. El testigo lo ha confirmado. Ni siquiera comunicaron los datos de las mediciones, dos en un mismo punto. «No fue un día normal», ha admitido.

