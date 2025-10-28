San Sebastián, uno de los destinos más caros para visitar este puente de Todos los Santos La capital guipuzcoana se sitúa en el podio de las ciudades más caras para hospedarse junto con Marbella y Barcelona

San Sebastián es uno de los destinos más caros para visitar este puente de Todos los Santos, en cuanto a hospedaje se refiere. Así lo demuestra el estudio llevado a cabo por la plataforma vacacional, Holidu, en el que la capital guipuzcoana se sitúa en el podio de las ciudades más caras para hospedarse junto con Marbella y Barcelona.

A pesar de que no todas las comunidades tendrán puente de Todos Los Santos, otras como Madrid, Galicia, Aragón y Asturias si contarán con ese privilegio, además de las provincias andaluzas de Córdoba, Granada y Almería y también Guadalajara. Así, muchas personas podrán disfrutar de tres o incluso cuatro días seguidos de descanso para escaparse a algun lugar de la península.

Es por ello que Holidu, la empresa de alquileres vacacionales, ha querido hacer un ranking de los precios de alquiler vacacional en las diferentes ciudades durante el Puente de Todos los Santos. La investigación revela fuertes diferencias entre destinos, con precios que van desde los 88 euros por noche hasta los 629 euros por noche.

Las ciudades más caras para hospedarse en el puente de Todos los Santos

Entre las ciudades más baratas se encuentran Oropesa del Mar, en el que hospedarse una noche cuesta 88 euros; seguida de Torrevieja, en donde hospedarse durante una noche cuesta 89 por noche; y Vera en Al mería a 92 euros por noche. Otros destinos con precios económicos son Roquetas de Mar y Cullera, ambos con alojamientos a 93 euros por noche, mientras que en Jerez de la Frontera y La Manga, cuesta 96 euros la noche.

En Galicia, Vigo ofrece precios de desde 98 euros por noche, aunque Sanxenxo alcanza los 120 por noche. En Asturias, Gijón tiene un precio de 105 euros la noche. En Euskadi, San Sebastián se posiciona como uno de los destinos más caros con alojamientos a 232 euros por noche, frente a los 147 euros por noche de Bilbao.

Por encima de la capital donostiarra, entre los destinos más cotizados para hospedarse durante el puente, Palma, capital balear, se sitúa en 255 euros por noche. Mientras que en Barcelona la noche se sitúa en 263 euros por noche. Los hospedajes en Málaga, en la costa andaluza, presentan un precio de 287 euros por noche. Mientras que Marbella alcanza un precio 629 euros por noche, consolidándose como el lugar más exclusivo. para visitar durante este puente de Todos los Santos.