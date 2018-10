«Me vacuno para no ir tanto al médico» José María Urkiza recibió ayer por la mañana en el Centro de Salud Amara Berri la vacuna contra la gripe. / LUIS MICHELENA Arranca la campaña contra la gripe, una dolencia «que no hay que minusvalorar» | Las dosis adquiridas por Osakidetza están dirigidas principalmente a mayores de 65 años, enfermos crónicos y embarazadas IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 06:26

«El pinchazo ha ido muy bien, aunque luego me suele doler un poco», decía ayer por la mañana Jacoba Rosa González, vecina del Centro de San Sebastián. A sus 85 años tuvo el privilegio de ser pinchada por su doctora de cabecera, «me trata muy bien», añadía con una sonrisa. A su lado, una enfermera aclaraba que «el pinchazo en el brazo es muy leve. Introducir el contenido de la vacuna es lo que puede escocer un poco pero es muy soportable». Conversaciones como esta se produjeron ayer en los diferentes centros de salud de Gipuzkoa durante el primer día de la campaña de vacunación antigripal que ha puesto en marcha el Gobierno Vasco hasta el próximo 5 de diciembre.

En el Centro de Salud Amara Berri de Donostia la actividad en torno a la consulta 13 comenzó a las 9 de la mañana. Allí se arremolinaban, sobre todo, mayores de 65 años a la espera de escuchar su nombre y acceder a la consulta para recibir su vacuna contra la gripe. Es una fotografía que se repetirá durante las primeras semanas de la campaña, «porque ya tenemos la agenda llena mañana y tarde», señalaban los responsables del ambulatorio.

Una vez vacunada, Jacoba Rosa abandonó el centro de salud acompañada de José María, su marido de 87 años que también recibió el pinchazo, y dejaba un mensaje claro para todos aquellos que todavía no acuden a recibir su dosis antigripal, que son cuatro de cada diez mayores de 65 años: «Vacunarnos nos evita problemas mayores. Tenemos muchos años y hay que cuidarse». Tras este matrimonio fue el turno de Arageme Pulido, extremeña de 82 años residente en Amara. Lleva vacunándose desde hace 12 años, por una parte, «para estar sana y sentirme mejor» y por otra, «para no ir tanto al médico. Hay cosas que tenemos que hacer sin que nadie nos las mande».

Osakidetza ha adquirido 400.000 dosis para esta campaña antigripal y ha reservado 5.000 camas para una gripe que se espera sea «suave». El consejero de Salud, Jon Darpón, recuerda que vacunarse es un «acto de responsabilidad y la principal medida de prevención individual y comunitaria para hacer frente a la gripe». Como confirmaba ayer mismo Lorea Sarasua, médico de familia del Centro de Salud de Amara Berri, «no hay que minusvalorar» a la gripe. Reconoce que hay todavía ciudadanos que son «reacios» a vacunarse, pero su experiencia le dice que esa es una decisión errónea. «Hay que ponerse la dosis. Evita muchas complicaciones de gripes que acaban en neumonías, sinusitis, infecciones, problemas asmáticos e ingresos hospitalarios».

La temporada pasada se registraron 446 casos de personas con gripe que necesitaron ser hospitalizadas. De estas, 140 precisaron ser ingresadas en la UCI. Finalmente fallecieron 96 personas, el 35% de las cuales no estaba vacunada, a pesar de pertenecer a los grupos de riesgo incluidos en la campaña. Estos grupos hacen referencia a los mayores de 65 años, los pacientes con enfermedades crónicas y las embarazadas. Una de ellas es la donostiarra Nerea Urteaga. Tiene 37 años y reconoce que el médico le dijo «que me convenía vacunarme, que yo decidía. Y no he tenido dudas, lo he hecho».