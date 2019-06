Las Urgencias y la Atención Primaria de Euskadi son las mejor valoradas de España El País Vasco es, igualmente, donde los usuarios tienen que esperar menos tiempo a que les atienda un médico, según la Organización de Consumidores y Usuarios AGENCIAS Jueves, 13 junio 2019, 17:40

Euskadi es la comunidad autónoma en la que los pacientes mejor valoran los servicios de Urgencias y la Atención Primaria, y además es donde los usuarios tienen que esperar menos tiempo a que les atienda un médico, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La OCU ha presentado este jueves la encuesta que hizo en otoño de 2008 a más de 6.000 personas en toda España para conocer el grado de satisfacción de los usuarios con los centros de Atención Primaria y los servicios de Urgencias.

Este informe, que se elabora cada cinco años desde 2003, revela que el País Vasco es la comunidad que obtiene mejores notas respecto a las Urgencias sanitarias, mientras que Canarias, Andalucía, Murcia, Cataluña y Asturias se sitúan a la cola.

En cuanto al tiempo de espera medio para recibir la atención del primer médico en Urgencias, en Euskadi es de 30 minutos, frente a los 67 de Canarias.

El País Vasco es también la comunidad que obtiene mejores notas de los pacientes en Atención Primaria, concretamente 73 puntos sobre 100, seguida de Navarra (73), La Rioja (70) y Aragón (70).

Sin embargo, se encuentra en la parte media de la tabla clasificatoria respecto a la rapidez en lograr una consulta con el médico de cabecera. La Rioja (76 %), Asturias (69 %) y Navarra (67 %) son las comunidades con un mayor porcentaje de personas a las que se les ofrece cita en el mismo día o al día siguiente para su médico de cabecera, mientras que el País Vasco alcanza el 46 % y en los últimos puestos están Cataluña (11 %) y Canarias (19 %).

En cualquier caso, el 41 % de los encuestados declara que espera más de media hora en la sala de espera para ser atendido.

El estudio señala que en el conjunto de España la satisfacción de los usuarios con el médico de familia ha aumentado con los años, hasta alcanzar actualmente una calificación de 80 sobre 100, aunque los pacientes tienen que esperar más tiempo para conseguir una cita con su médico de cabecera.

Respecto a la satisfacción con el centro de salud, el aspecto mejor valorado por los ciudadanos es la facilidad para llegar al centro (80 sobre 100) y el horario de funcionamiento (73 sobre 100). Lo peor es el tiempo de espera para ser atendido (55 sobre 100), la atención telefónica (59 sobre 100) y los servicios domiciliarios (60 sobre 100).

El 61 % de los encuestados no ha elegido a su médico de familia, principalmente porque no ha tenido opción o porque no sabía que la tenía. Quienes lo han elegido le dan una nota media de 86 frente a 76 quienes no lo hicieron.

Ante estos resultados la OCU pide que se implemente sin demoras el plan estratégico de mejora de la Atención Primaria planteado ante el Consejo Interterritorial de Salud, que incluye, entre otras medidas, garantizar que la atención no urgente se preste en un plazo menor de 48 horas.