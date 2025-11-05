Una treintena de ponentes analizarán la infancia y la adolescencia en la cooperación sanitaria

El Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa acoge en su sede del paseo de Francia de San Sebastián el V Congreso de Cooperación Internacional en ... el que una treintena de ponentes tratarán este jueves y viernes la infancia y la adolescencia en la cooperación sanitaria, un aspecto «siempre de actualidad» por las diversas guerras y catástrofes que están teniendo lugar en diferentes puntos del planeta, como en Ucrania o Gaza sin irnos más lejos.

Carmen Solórzano, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa, ha reivindicado en la presentación del congreso de este miércoles que «el derecho a la salud es un derecho humano fundamental inalienable. Para vivir con dignidad una persona debe tener la capacidad de evitar el sufrimiento innecesario y acceder a servicios que lo permitan una vida plena. La enfermedad y la falta de acceso a la atención médica socavan esta dignidad de la manera más básica». Ha añadido que «entendemos que el derecho a la salud es también la materialización de todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y en derechos, asegurando que el acceso a la atención no dependa de la capacidad económica, de la raza, la religión, la orientación sexual o la posición social», para concluir que «no hay que olvidar que garantizar la salud de la población es una inversión esencial para el desarrollo de cualquier nación».

En esa línea el presidente del Colegio de Médicos de España, Tomás Cobo, ha defendido el legado de la declaración de los derechos humanos de 1948, que puso unos pilares que ahora están en duda. «Está directamente relacionado con la Segunda Guerra Mundial y con aquellos que fueron testigos de lo que la humanidad puede, en su parte más mala, llegar a hacer. Y parece que en este primer ciclo del siglo XXI estamos volviendo a escenarios que ya habíamos vivido. La tragedia de Gaza es una tragedia precisamente porque es un país teóricamente democrático el que ha llevado esto a cabo», y ha lamentado la «desafección» que existe por instituciones por la OMS, ONU o la UE. «Sí sirven, claro que sirven. Si no fuese por la OMS, si no fuese por la ONU, si no fuese por la Unión Europea, España no estaría donde está».

Sonia Aguado, directora técnica de la Fundación para la Cooperación Internacional, ha explicado que «en la jornada del jueves haremos un repaso a los cuidados en edad fértil, a la mujer, a perinatales, a cuidados en el parto», con ponencias sobre «el reto que supone crecer» en situaciones desafavorables. Las del viernes estarán centradas «en abordar un enfoque menos sanitario, más teórico, casi un poco más filosófico humanitario, que trata los límites éticos en la comunicación. Lo importante es por supuesto estar en el terreno, pero también cómo se cuenta».

Las inscripciones se pueden realizar desde la página web del Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa.