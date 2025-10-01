Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Profesionales médicos, en un centro sanitario. ADOBE STOCK

Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza

El Servicio vasco de Salud solo consigue retener a 39 para que pasen consulta en centros de salud; otros 29 han ido a Urgencias o ambulancias, y 37 parecen dirigirse a otros destinos

Terry Basterra

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Un total de 105 médicos finalizaron este año su formación MIR en Familia en Euskadi, la especialidad de la que se nutre la Atención Primaria ... y en la que la falta de profesionales es más grave. Sin embargo una parte importante de ellos ha optado por dejar Osakidetza. El Departamento de Salud confirma que 37 de estos profesionales no están aún inscritos en sus listas de contratación, prácticamente uno de cada tres. De los que sí se han quedado una cifra similar (39) ejerce en la actualidad en los centros de salud del País Vasco, mientras que los 29 restantes también trabajan para la sanidad pública vasca, aunque lo hacen en otros niveles asistenciales. La mayoría (22) en las Urgencias de los hospitales vascos, aunque también en Hospitalización a Domicilio (4) y en las ambulancias del servicio de Emergencias (3).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  7. 7

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  8. 8

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  9. 9 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?
  10. 10 La canción que predijo la alineación de la Real Sociedad: «No me creo que Odriozola no sea titular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza

Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza