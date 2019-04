¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus, que se propaga facilmente.

¿Cómo se transmite?

Se transmite desde la persona enferma a la sana por las gotitas de las vías aéreas (gotas de Pflügge) al hablar, estornudar, toser.La persona infectada comienza a contagiar al 9-10 día en el que se inicia el periodo prodrómico y deja de hacerlo unos cuatro días después de iniciado el exantema.

¿Cuándo se presenta?

Principalmente en la infancia (entre 2-6 años), pero desde que se vacuna masivamente a la población infantil antes de la edad escolar, su incidencia ha disminuido en más de un 95% y afecta más a niños menores de 15 meses (aún no vacunados) y niños mayores no vacunados o que no han tenido contacto con el virus. Es muy raro en lactantes menores de 6-8 meses ya que éstos están protegidos por los anticuerpos pasados a través de la placenta por su madre inmune.

¿Qué síntomas produce?

En el curso de la enfermedad se distinguen cuatro periodos:

1º.- Periodo de incubación: dura de 10-14 días y es normalmente asintomático.

2º.- Periodo prodrómico o catarral: dura unos 4 días y se caracteriza por fiebre alta que luego disminuye para volver a subir, antes del exantema. Malestar general. Catarro de mucosa nasal (rinitis, secreción nasal) y conjuntival (lagrimeo, fotofobia, congestión ocular), tos seca irritativa. Todo ello da lugar a la típica «facies sarampionosa». Exantema: pequeñas manchas rosadas que se ven sobre todo en el velo del paladar, aunque existen en otras mucosas. Manchas de Koplik: pequeñas manchas con centro blanco en mucosas de cara interna de mejillas y labios. Aparecen al final de este periodo y antes de que aparezca el exantema. Son exclusivas de esta enfermedad. Inflamación ganglionar laterocervical, pero menos intensa que en la rubeola.

3º.- Periodo exantemático: dura unos 5 días con fiebre que se eleva, irritabilidad, somnolencia, empeoramiento de los síntomas catarrales, malestar general, anorexia (poco apetito). Aparece exantema maculo-papuloso, confluente, rojizo, que se inicia en cara y va extendiéndose al resto del cuerpo, incluyendo palma de manos y plantas de pies. Existen variadades según sea este exantema como es el sarampión reticuloso o el hemorrágico

4º.- Periodo descamativo: tiene duración variable. Disminuye la fiebre, se produce una mejoría generalizada, desaparición del exantema y aparición de una descamación furfurácea (piel con aspecto de harina)

¿Cómo se diagnostica?

El diagnostico se realiza fundamentalmente y casi siempre, por la clínica. También se observa un aumento de anticuerpos antisarampionosos en suero.

¿Qué complicaciones puede presentar?

Aunque en general es una enfermedad benigna, pueden presentarse, en ocasiones, las siguientes complicaciones: Neurológicas:

- Encefalitis: 1 de cada 1000-2000 casos, cursa con cefalea, fiebre, convulsiones, alteración de la conciencia...

- Panencefalitis esclerosante subaguda: 1,5 de cada 100.000 casos, es una complicación tardía que aparece entre 2-17 años después de padecer el sarampión.

- Respiratorias: son las más frecuentes y pueden deberse a sobreinfecciones bacterianas secundarias. Entre ellas: laringitis, bronquitis, bronconeumonías, neumonías...

- Conjuntivitis que progresa a ulceración corneal, ceguera...- Alteraciones digestivas: vómitos, diarrea, estomatitis.

- Miocarditis: es poco frecuente.- Alteraciones del oído medio.- Agravamiento de una tuberculosis preexistente.

- Disminución de las plaquetas (trombocitopenia). No hay conocimiento de que el sarampión, en la mujer gestante, produzca malformaciones congénitas en el feto. Si podría ser responsable de abortos espontáneos o partos prematuros.

¿Cómo se previene?

Evitando el contacto con una persona infectada, aunque esto es muy difícil. Vacunarse es una forma muy efectiva de prevenir el sarampión. Las personas que no reciben la vacuna o que no tienen sus vacunas completas están en alto riesgo de contraer la enfermedad si se exponen a esta.

Tomar inmunoglobulina sérica dentro de los 6 días posteriores a la exposición al virus puede reducir el riesgo de desarrollar el sarampión o hacer que la enfermedad sea menos intensa.

¿Cuál es el tratamiento?

No existe un tratamiento específico para el sarampión. Solo sintomático: antitérmicos, ingerir líquidos, luz poco intensa (por las molestias oculares como la fotofobia) ...