«Me siento más tranquila sabiendo que Mañel ha recibido su vacuna»

El otoño marca el inicio de una época en la que se incrementan las enfermedades vinculadas al frío, que afectan especialmente a la población infantil. ... Como medida preventiva, el Departamento de Salud y Osakidetza ha iniciado esta semana la campaña de inmunización frente a la bronquiolitis aguda, que prevé inmunizar en torno a 10.000 niñas y niños de aquí hasta marzo. Es una patología que dificulta la respiración y que además puede complicar la alimentación de los bebés. «La inmunización de esta enfermedad es fundamental en los menores porque consigue prevenir la forma más grave de bronquiolitis», aseguraba Eli Urrestarazu, jefa de Atención Primaria del ambulatorio de Gros, en Donostia, donde ayer un buen número de bebés recibió la vacuna de la bronquiolitis. Una enfermedad que preocupa a los médicos por el alto porcentaje de hospitalizaciones de bebés que se producen todos los años.

Habitualmente, la bronquiolitis se presenta en forma de brotes durante los meses más fríos, desde octubre hasta marzo, registrando su mayor incidencia entre noviembre y diciembre. Es por ello que Euskadi ha puesto en marcha la tercera campaña de vacunación contra la bronquitis aguda en niños y niñas, en la que se inmunizará a los grupos de mayor riesgo, entre los que se encuentran: recién nacidos durante toda la campaña, bebés menores de 3 meses al inicio de la campaña, prematuros menores de 1 año y niños menores de 2 años con enfermedades crónicas, cuyas familias recibirán información directa de los especialistas en Pediatría.

El éxito de las dos campañas anteriores, ha demostrado buenos resultados, puesto que el año pasado Osakidetza logró inmunizar a más del 90% de la población diana, lo que provocó la reducción de un 50% de las hospitalizaciones por esta enfermedad en menores de dos años. El año pasado, un total de 10.049 niñas y niños fueron inmunizados contra la bronquiolitis aguda, de los cuales 3.394 corresponden a Gipuzkoa. Gracias a esta campaña, se logró reducir en un 35% las consultas tanto en Atención Primaria como en Urgencias relacionadas con esta enfermedad. Según los responsables sanitarios, la vacuna presenta «un buen perfil de seguridad», y los efectos secundarios más habituales suelen ser fiebre, aparición de erupciones cutáneas durante los primeros 14 días o molestias en la zona de la inyección.

Durante el día de ayer, el ambulatorio de Gros recibió la visita de numerosos bebés acompañados de sus familiares con el objetivo de prevenir esta enfermedad. Uno de los protagonistas en el ambulatorio de Gros fue el pequeño Mañel Edroso, quien con apenas dos meses y dos días de vida recibió, entre llantos, una vacuna que lo protegerá frente a esta enfermedad.

Mimos tras el pinchazo

Su madre, María Edroso, quien lo sostenía en brazos mientras recibía la vacuna, aseguraba que el momento de angustia del pinchazo se compensa con cariño y mimos: «Con abrazos y muchos besos se le pasa enseguida». Respecto a la decisión de inmunizarlo, la madre aseguraba que se guiaron por la recomendación de los profesionales sanitarios: «Nos hemos dejado orientar por lo que los médicos nos han dicho y nos han recomendado. «Me siento más tranquila sabiendo que Mañel ha recibido su vacuna».

Los síntomas más habituales la bronquiolitis comienzan como un catarro común, con mucosidad nasal, tos e incluso algo de fiebre. Sin embargo, a los pocos días pueden evolucionar y derivar en dificultades respiratorias y problemas de alimentación. En este sentido, la pediatra Garazi Ormazabal recuerda que «en el momento en que las familias observen que el niño respira con dificultad o no logra alimentarse bien, deberían acudir cuanto antes a un profesional sanitario». La especialista añade que se trata de una enfermedad que afecta significativamente a la calidad de vida del niño y de la familia, ya que no es una patología de corta duración: «Muchas veces se prolonga varias semanas, alterando de manera importante la dinámica diaria tanto del bebé como del hogar».

Eli Urrestarazu, médica de familia «La inmunización es fundamental para reducir las hospitalizaciones y evitar la enfermedad»

Con el inicio de la campaña, todos los centros de Osakidetza, tanto de Atención Primaria como los hospitales, han reactivado la Ruta Asistencial Integrada de Bronquiolitis. Esta ruta establece las pautas a seguir en el manejo de pacientes pediátricos con bronquiolitis, asegurando buenas prácticas en prevención, diagnóstico y tratamiento.

El éxito de estas medidas depende de la prevención temprana y de la confianza de los padres en las recomendaciones médicas, y la vacunación ocupa un lugar destacado entre ellas.