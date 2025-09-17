Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mañel recibe su dosis de inmunización contra la bronquiolitis en el ambulatorio de Gros. F. DE LA HERA

«Me siento más tranquila sabiendo que Mañel ha recibido su vacuna»

Osakidetza prevé vacunar a 10.000 niños y niñas frente a la bronquiolitis aguda en una campaña que se extenderá hasta marzo

Josu Collantes

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:56

El otoño marca el inicio de una época en la que se incrementan las enfermedades vinculadas al frío, que afectan especialmente a la población infantil. ... Como medida preventiva, el Departamento de Salud y Osakidetza ha iniciado esta semana la campaña de inmunización frente a la bronquiolitis aguda, que prevé inmunizar en torno a 10.000 niñas y niños de aquí hasta marzo. Es una patología que dificulta la respiración y que además puede complicar la alimentación de los bebés. «La inmunización de esta enfermedad es fundamental en los menores porque consigue prevenir la forma más grave de bronquiolitis», aseguraba Eli Urrestarazu, jefa de Atención Primaria del ambulatorio de Gros, en Donostia, donde ayer un buen número de bebés recibió la vacuna de la bronquiolitis. Una enfermedad que preocupa a los médicos por el alto porcentaje de hospitalizaciones de bebés que se producen todos los años.

