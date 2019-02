«Voy a seguir trabajando mientras Urkullu me lo permita», dice Darpón EFE Darpón se ha pronunciado, de esta forma, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno IKER MARÍN Martes, 26 febrero 2019, 13:51

«Me reafirmo en lo que dije la pasada semana. No tengo ninguna novedad al respecto». Esta ha sido la respuesta de Jon Darpón, consejero de Salud, tras conocerse que los tres partidos de la oposición pedirían su reprobación en el Pleno que se celebrará en la Cámara vasca el próximo 21 de marzo. El sailburu, en la picota política por las supuestas irregularidades en la OPE de Osakidetza y al que oposición y sindicatos solicitan que dimita, ha sido claro en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno de este martes. «Voy a seguir haciendo mi trabajo mientras el lehendakari me lo permita. Siempre ha sido así», ha señalado. Sobre la reprobación de la oposición ha dicho que «si me dedicara a pensar que piensan de mi trabajo los parlamentarios de la oposición seguramente no haría nada».

Preguntado por la posibilidad de dejar su puesto, Darpón ha respondido hablando del día a día de su departamento, «el trabajo es amplio y eso es lo que vamos a seguir haciendo». Así, recordó que este lunes se inauguró un nuevo centro de salud en Retuerto (Barakaldo) y «hoy hemos aprobado el decreto de atención farmacéutica en residencias de la tercera edad. Un proyecto que además de sus retornos económicos va a generar empleo en farmacia y sobre todo va a mejorar la calidad y la seguridad en la prestación en estas residencias».

-«¿No está en su intención dimitir?», le han vuelto a preguntar.

-«Yo no suelo hablar de intenciones», ha contestado.

Además del consejo de Salud, ha participado en la rueda de prensa el socialista Iñaki Arriola. El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha sido claro en la defensa de su compañero del Gobierno Vasco. «La parte socialista del Gobierno cree que desde Osakidetza se han ido adoptando las medidas necesarias para responder a la situación generada tras el proceso de las oposiciones», ha sido su primera reflexión. «No creemos que en ningún momento haya habido voluntad de ocultar nada ni de tener una posición que pueda inducir a sospechar la labor del consejero Darpón», se ha reafirmado.

«Censura política»

Sobre la reprobación de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP ha sido claro. «Es un tema que requiere una decisión política. La reprobación tiene las consecuencias que tiene. No tiene una consecuencia de obligatoriedad». Arriola ha definido la reprobación como «censura política» y considera que «debería decidir el lehendakari y el consejero afectado hasta donde asume esa cuestión debitada y aprobada por la mayoría del Parlamento. Pero no tiene una consecuencia directa en el cese».