El consejero y la ministra de Sanidad estrechan sus manos tras una reunión. IREKIA

Sanidad apunta a los vascos que viven en otras regiones como otra clave del desfase

El Ministerio sugiere a Euskadi que revise «cuántos vascos» residen fuera «sin comunicarlo», por cuya asistencia debe pagar Osakidetza

Terry Basterra

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

A falta de que se produzca una reunión específica para abordar cómo mejorar los mecanismos del fondo de compensación por la atención a pacientes desplazados ... a otras comunidades, el Ministerio de Sanidad considera que hay dos puntos donde Euskadi puede mejorar su balance. El primero es revisar los procedimientos internos de registro de las asistencias prestadas a personas de otras autonomías. Al parecer ese sería uno de los motivos por los que la diferencia entre lo que a Euskadi le toca abonar y recibir es tan grande. El otro motivo que estaría detrás de este saldo negativo «desproporcionado», como lo califica el Gobierno Vasco, es el elevado número de población vasca que pasa largas temporadas o se ha trasladado a vivir a otras comunidades –varias de ellas limítrofes– y no «ha comunicado formalmente su cambio de residencia». Por tanto, los gastos sanitarios realizados por esas personas en los lugares en los que habitan estas regiones se los giran a Osakidetza en lugar de asumirlos como propios.

