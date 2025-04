Sánchez no descarta mantener o reforzar las restricciones si hay un repunte del virus El presidente del Gobierno subraya que actuará en la toma de esta decisión bajo el asesoramiento del comité científico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta «mantener o reforzar» las restricciones una vez concluya la prórroga del estado de alarma el próximo 26 de abril si la pandemia no remite en España, según ha manifestado este domingo en la rueda de prensa posterior a la reunión telemática que ha mantenido con los presidentes de las comunidades autónomas. «Si ganamos el terreno al virus y nuestro sistema de salud recupera tono, avanzaremos en la desescalada», ha explicado. Pero si este avance no se produce, «quiero ser muy claro, mantendremos o reforzaremos las restricciones porque lo primero para este Gobierno siempre será la salud de nuestros conciudadanos».

El Gobierno actuará en la toma de esta decisión bajo el asesoramiento del comité científico y, a partir de ahí, «en función de cuál sea la evolución, se actuará con mayor restricción o con menor restricción», añadió el presidente. Para ello, se van a aplicar marcadores recomendados por los expertos para medir «con rapidez» tanto la propagación como la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud.

«Estos marcadores serán los que nos guiarán en la futura desescalada y nos aconsejarán eliminar poco a poco, esperamos que muy pronto, las futuras restricciones», añadió Sánchez. El presidente del Gobierno recordó que España no está «siquiera entrando en la segunda fase», lo que los expertos llaman la fase de desescalada, motivo por el que se mantiene el confinamiento general. Sin embargo, apuntó que los asesores científicos confirman que «vamos por buen camino» en la lucha contra el coronavirus. Así parece reflejarlo la desaceleración de los casos de contagio, que se han reducido del 38% registado antes del estado de alarma al actual 3%, «tras un mes de lucha» contra la pandemia.

Cautela

La desactivación del confinamiento en España por la crisis del coronavirus será «progresiva y muy cautelosa», ya que, como insistió al comienzo de su intervención, es necesario «aplanar la curva». Para conseguir este objetivo, recordó, «se han tomado medidas muy duras».

«Han sido decisiones muy difíciles» pero que han dado sus frutos que se reflejan en la reducción del numero de hospitalizados y de las cargas en las UCI. Sánchez espera que estos datos mejoren notablemente en las próximas semanas, cuando empiecen a dar sus resultados las medidas de parada económica que ahora dan a su fin.

«Estamos lejos de la victoria», añadió en un lenguaje bélico, al tiempo que ha afirmaba que España «recuperará la normalidad». Mientras tanto, se están dando «pasos decisivos y alentadores» que «dan ánimo». «Podemos salvar miles de vidas con el esfuerzo de todos», concluyó manifestando su deseo de ganar la «guerra» al coronavirus.