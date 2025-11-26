Miranza Begitek, líder en oftalmología, apuesta también por el cuidado experto de la estética de la mirada La clínica donostiarra impulsa este servicio, con oftalmólogos expertos en oculoplastia y estética oculofacial para rejuvenecer la mirada de forma segura y natural

Ahora es más sencillo cuidar la mirada desde Miranza Begitek. La clínica, referente en oftalmología en Gipuzkoa e integrada en el Grupo Miranza, líder en oftalmología, con más de 40 centros en España, Portugal y Andorra, continúa creciendo en la prestación de servicios para ofrecer una atención más completa a todos sus pacientes.

Por ello, impulsa el servicio de estética de la mirada, un espacio dedicado al cuidado de la mirada y el rejuvenecimiento del rostro desde una perspectiva médica y personalizada.

«La mirada es el centro de nuestra expresión. Con esta unidad de estética podremos ofrecer tratamientos seguros y eficaces que mejoren la armonía facial sin perder la naturalidad», según explica Enara Etxabe, oftalmóloga especialista en oftalmología general y estética de la mirada en Miranza Begitek.

Tratamientos en consulta y en el quirófano

Los tratamientos, mínimamente invasivos y realizados por profesionales, se centran en la zona periocular (área que rodea el ojo, incluyendo los párpados superiores e inferiores, las sienes, las cejas y la frente) y facial. En consulta, los pacientes pueden acceder a tratamientos no quirúrgicos, como neuromoduladores, sustancias de relleno, PRP (Plasma Rico en Plaquetas) y láser CO2. El objetivo es cuidar no solo la salud ocular, sino también la belleza y confianza personal de cada paciente, pero siempre priorizando la seguridad de la delicada zona periocular.

Ampliar Enara Etxabe Oftalmóloga y el Dr. Jon Albisu

En el quirófano, se realizan otros procedimientos como la blefaroplastia, para corregir bolsas y párpados caídos, o la cantoplastia, destinada a elevar el ángulo externo del ojo. En Miranza Begitek, los pacientes son atendidos por oftalmólogos que combinan la oculoplastia con tratamientos estéticos para ofrecer una atención integral y resultados más completos, con profesionales como el Dr. Jon Albisu, especialista en oculoplástica en Miranza Begitek.

Abordaje integral en Miranza Begitek

La clínica dispone de equipos de diagnóstico y tratamientos de vanguardia, tanto en oftalmología como en cirugía oculoplástica y estética de la mirada, lo que permite un abordaje integral, estético y funcional. El conocimiento técnico y médico en el cuidado de la salud ocular que ha caracterizado a la clínica durante más de 30 años se traslada ahora a la nueva unidad de estética, garantizando la máxima seguridad y precisión en cada procedimiento.

Desde su sede en el centro de San Sebastián, Miranza Begitek ofrece atención personalizada y cercana, respaldada por la solidez del grupo Miranza, que agrupa a más de 40 centros de referencia dedicados al cuidado de la salud ocular y estética óculo facial.

«Queremos que nuestros pacientes sientan que están en las mejores manos, tanto si vienen por un problema visual como si buscan mejorar su aspecto. La salud y la estética no son mundos separados: ambos contribuyen al bienestar y a la autoestima», destacan Enara Etxabe, oftalmóloga especialista en oftalmología general y estética de la mirada en Miranza Begitek; y Dr. Jon Albisu, especialista en oculoplástica en Miranza Begitek.

Con tres décadas de trayectoria en Gipuzkoa, Miranza Begitek sigue fiel a su propósito: cuidar la mirada en todas sus dimensiones, combinando la excelencia médica con la sensibilidad estética. La apertura de esta nueva unidad supone un paso más en su compromiso con la innovación, la atención personalizada y el bienestar integral.