¿Puedo ser madre si me diagnostican menopausia precoz?

Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:50 Compartir

El Instituto Vasco de Fertilidad, IVF-Life Donostia, está especializado en casos complejos para conseguir un embarazo.

Se considera menopausia precoz o prematura cuando desaparece la menstruación y, por ende, cesa la actividad reproductiva de una mujer antes de los 40 años. No es algo habitual, pero en España experimentan menopausia prematura alrededor del 1% de las mujeres, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

Pero, ¿es posible conseguir un embarazo con menopausia prematura? Las mujeres que han sido diagnosticadas con menopausia precoz pueden conseguir un embarazo, aunque los métodos pueden variar según el caso. Entre el 5% y el 10% de los casos, los ovarios pueden seguir funcionando de manera intermitente, lo que podría resultar en un embarazo espontáneo.

En el resto de casos, las técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro (FIV) pueden ser la solución, ya que, «aunque los ovarios no produzcan óvulos, el útero puede albergar un embarazo que se conseguiría bien con ovocitos vitrificados previamente por la mujer, con óvulos de donante o bien mediante la adopción de embriones», asegura la doctora Elisa Pérez, médica especialista en reproducción asistida de IVF-Life Donostia. Los especialistas en fertilidad tendrán que estudiar cada caso de forma individualizada para decidir el proceso más adecuado.

¿A qué se debe?

Además de factores genéticos (especialmente si hay antecedentes familiares), existen algunos factores que influyen a la hora de que una mujer pierda la menstruación antes de cumplir los 40 años. Entre ellos, ciertas cirugías como la extirpación de los ovarios o algunos tratamientos como la quimioterpaia o la radioterapia, que pueden dañar los ovarios y provocar una menopausia temprana.

Por otro lado, puede deberse a infecciones virales o a trastornos autoinmunes que pueden afectar a los ovarios. «Pero también podría deberse a un mal estilo de vida: el tabaquismo, por ejemplo, puede adelantar la menopausia», advierte la doctora Pérez.

Los síntomas más evidentes de la menopausia precoz son la pérdida de la menstruación (amenorrea) o cambios importantes en el ciclo menstrual, pero existen otros síntomas que pueden advertirnos de que nos encontramos ante esta patología. pueden advertirnos de que nos encontramos ante esta patología. Por ejemplo, sofocos, disminución del deseo sexual, alteraciones del sueño, sequedad vaginal o problemas urinarios, como incontinencia e irritabilidad en la vejiga.

Generalmente, la menopausia precoz no tiene reversión porque implica la pérdida de la función ovárica. No obstante, existen varios tratamientos que pueden ayudar a aminorar los síntomas y, por tanto, mejorar la calidad de vida de las mujeres. Una terapia hormonal puede aliviar algunos síntomas como los sofocos o la sequedad vaginal.

Por otro lado, se puede complementar el tratamiento con suplementos de calcio y vitamina D para prevenir la osteoporosis, una enfermedad que es muy común en mujeres con menopausia precoz.

Ampliar Laboratorio de IVF-Life Donostia

Prevención

«La prevención de esta patología es complicada porque las causas muchas veces son genéticas o están fuera del control de la persona que la padece. Sin embargo, hay algunas medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo, como llevar un estilo de vida saludable», según señala la doctora Elisa Pérez.

Por tanto, es muy importante, especialmente cuando se trata de mujeres por encima de los 35 años, llevar una dieta equilibrada y realizar ejercicio de forma regular. Por supuesto, no fumar ni beber alcohol, ya que el consumo de estas sustancias se puede asociar con un inicio más temprano de la menopausia, y acudir de forma regular al especialista en ginecología para hacer revisiones en las que sería interesante medir la reserva ovárica para monitorizar su estado.

«En IVF-Life Donostia ofrecemos de forma gratuita un estudio completo de la fertilidad, que incluye la revisión de la hormona antimülleriana (AMH) y la evaluación de la reserva ovárica. Este análisis permite a cada mujer conocer su situación reproductiva y planificar de manera más consciente su futuro, tomando decisiones informadas sobre maternidad y salud reproductiva», concluye la doctora Pérez.

Sobre IVF-Life

IVF-Life es un grupo internacional de clínicas de fertilidad que ofrece tratamientos personalizados y de vanguardia en el ámbito de la reproducción asistida. Desde su fundación hace más de 15 años, IVF-Life ha logrado cumplir más de 10.000 proyectos de vida, convirtiéndose en un referente en medicina reproductiva en Europa. Con clínicas en ciudades como Alicante, Madrid y Donostia, el grupo se destaca por su compromiso con la innovación, la excelencia médica y la atención integral a sus pacientes, logrando altas tasas de éxito que superan la media nacional.