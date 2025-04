Tipos de operaciones de pecho y el truco para saber si es o no dolorosa La doctora Ainhoa Barriola resuelve algunas de las dudas más comunes relativas a la cirugía mamaria: ¿Duele? ¿Lleva cicatriz? ¿Requiere ingreso?

La cirugía estética mamaria es una de las intervenciones más demandadas y la doctora Ainhoa Barriola ya advierte de que «se pueden hacer muchas cosas según las necesidades de cada paciente».

La doctora Ainhoa Barriola está dispuesta a resolver algunas de las consultas más frecuentes a cerca de las operaciones de pecho. Intervenciones que «en todos los casos» se realizan en Policlínica Gipuzkoa, «con anestesia general, un chequeo previo e ingreso de mínimo una noche».

Antes de dar cuenta de cuáles son los diferentes tipos de cirugía mamaria, una de las cuestiones más consultadas es si esta cirugía duele o no, a lo que la doctora Ainhoa Barriola tiene una respuesta clara y concisa: «Si implica colocación de prótesis, lleva dolor; si no implica prótesis, no lleva dolor».

Otra de las grandes preocupaciones son las cicatrices, que dependerán del tipo de operación que se realice. Mientras que las cirugías de aumento de pecho conllevan «cicatrices mínimas en la areola o surco», en las operaciones de reducción de mama o de elevación (mastopexia) las cicatrices «son mayores y suelen tener forma de ancla», apunta la doctora Barriola, sin olvidar de mencionar que en las mastectomías «queda más o menos cicatriz según el tipo» de operación que se realice.

Tipos de cirugía estética mamaria

1 Reducción de mama

La cirugía de reducción de pecho, que puede implicar una operación «pequeña o grande» en función del tamaño, se denomina gigantomastia en aquellos casos en los que «quitamos más de 500 gramos en cada mama». Independientemente del volumen a retirar, este tipo de cirugía deja cicatrices «en forma de ancla» y no requiere dolor en el posoperatorio.

2 Aumento mamario

La operación de aumento de pecho es un proceso que «normalmente se suele hacer con prótesis», cuya colocación se puede realizar «de muchas maneras, por delante o por detrás del músculo, depende de lo que necesite cada paciente». Se trata de una cirugía con una «cicatriz menor» que, sin embargo, «sí suele provocar dolor posoperatorio».

3 Mastopexia o elevación de mama

La cirugía para elevar las mamas, también denominada mastopexia, se realiza «según el gusto y las necesidades de cada paciente». Explica la doctora Barriola que «puede ser con o sin prótesis», dependiendo de los resultados deseados: «Hay quien quiere el pecho blando y con caída natural, por lo que se suele hacer con su propia glándula y sin prótesis; pero hay quien pide un polo superior lleno, redondito, y en esos casos es necesaria la prótesis». Siguiendo su fórmula para descifrar el dolor, huelga decir que «la mastopexia que va con prótesis, conlleva dolor; y la que va sin prótesis, no».

4 Mastectomía

La mastectomía es la extirpación de la mama y se puede hacer «de forma preventiva», por ejemplo, «en pacientes que tienen un historial familiar de cáncer de mama y prefieren quitarse la glándula» para después «hacerse una reconstrucción, normalmente con prótesis». También es una cirugía que se lleva a cabo a pacientes no binarios o transexuales: «Es muy común; como también lo es la colocación de prótesis de mama».

