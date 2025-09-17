Clínica dental MAEX Maxilaris: un referente en implantes dentales y atención personalizada al paciente La clínica dental y maxilofacial MAEX Maxilaris refuerza las unidades de ortodoncia y estética dental con un equipo médico de primer nivel para ofrecer un cuidado integral de la salud bucodental de sus pacientes en todas las etapas

Prestigio, experiencia consolidada y calidad asistencial. Estas son las claves de la forma de ser (y hacer) de los profesionales que forman parte de MAEX Maxilaris, la clínica dental y maxilofacial que se encuentra ubicada en pleno centro de San Sebastián, concretamente en la Plaza Centenario, 1 y que lleva más de 20 años cuidando con éxito y dedicación la salud bucodental de sus pacientes.

La clínica liderada por el Dr. Javier Elizondo, cirujano maxilofacial de reconocido prestigio y miembro de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM), es un referente en San Sebastián desde sus inicios, aportando a la clínica la solidez de una trayectoria profesional de primer nivel.

Históricamente, la clínica ha destacado en áreas como la implantología, la cirugía oral y periodontal; áreas en las que se han desarrollado tratamientos pioneros como los implantes cigomáticos -para pacientes con una pérdida severa de hueso-, la cirugía periimplantaria -para recuperar el tejido óseo-, o la extracción de cordales -o muelas del juicio- bajo sedación endovenosa.

En MAEX Maxilaris, la excelencia no es solo una meta, sino una forma de trabajar cada día. Su propósito es combinar experiencia, innovación tecnológica y un trato humano cercano para ofrecer a cada paciente la mejor atención posible. Actualmente, además de seguir siendo un referente en cirugía maxilofacial e implantes dentales, MAEX Maxilaris también ha reforzado otras unidades especializadas como la ortodoncia y la estética dental, reafirmando su vocación de ofrecer una atención integral a sus pacientes y cubrir todas sus necesidades a nivel odontológico con un equipo médico de primer nivel.

Tecnología para diagnósticos precisos y tratamientos personalizados

La tecnología es otro de los pilares fundamentales de la clínica. Radiografía panorámica, telerradiografía, escáner dental, escáner intraoral o técnicas de sedación consciente forman parte de una oferta de valor pensada en ofrecer a sus pacientes la máxima precisión en el diagnóstico y la mayor comodidad en cada tratamiento. El avance tecnológico ha cambiado por completo la manera de trabajar en odontología y cirugía maxilofacial, no solo mejorando el proceso de diagnóstico y planificación del tratamiento, sino también favoreciendo la experiencia del paciente, además de conseguir resultados más predecibles y seguros.

En lo referente al proceso asistencial, este comienza siempre con una primera visita en la que se realiza una valoración completa de la salud bucodental del paciente junto con sus antecedentes médicos y tratamientos previos realizados. Para ello, se realiza una exploración oral integral, distintas pruebas diagnósticas y radiológicas, entrevista con el director médico para explicación detallada del diagnóstico y del tratamiento propuesto, de forma que el paciente reciba toda la información de forma clara y pueda resolver sus dudas de forma directa.

Una vez finalizado el proceso de valoración médica, se procede a la explicación del presupuesto y planificación del tratamiento, lo cual es llevado a cabo por el propio director de la clínica, que además informará de todas las facilidades y opciones de financiación.

Toda esta metodología, basada en el rigor científico y en la calidad asistencial, tiene como objetivo ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes y reforzar la prevención, con una atención personalizada, cercana y de calidad.

Para acudir a la clínica y poder obtener una valoración completa de su salud bucodental, puede pedir cita llamando por teléfono al 943 42 67 67 o a través de www.maexdental.com

RPS: 109/24 – RS 20 C.2.5.1. 1455