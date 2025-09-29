Referentes en artroscopia y cirugía protésica en Gipuzkoa

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:18 | Actualizado 13:23h. Compartir

Atención personalizada para deportistas y pacientes de todas las edades El equipo Cuéllar se centra en dos técnicas fundamentales: la artroscopia y la implantación de prótesis, adaptando cada tratamiento a las necesidades específicas de sus pacientes. Su objetivo es ofrecer soluciones eficaces a todos ellos

El equipo de Traumatología de Policlínica Gipuzkoa, formado por los doctores Ricardo, Adrián y Asier Cuéllar, es hoy un referente en el tratamiento integral de las patologías óseas y articulares. Con más de tres décadas de experiencia, han consolidado un modelo asistencial que combina la máxima especialización con una atención ágil y cercana, lo que les ha convertido en unos profesionales de referencia para miles de pacientes de Gipuzkoa y del resto del Estado.

Su labor abarca desde lesiones deportivas hasta el desgaste articular asociado con la edad, ofreciendo siempre un enfoque personalizado. La artroscopia es una de sus principales herramientas para abordar de manera mínimamente invasiva problemas como roturas meniscales, lesiones del ligamento cruzado o daños en el hombro, favoreciendo una recuperación más rápida. En los casos más severos, recurren a la colocación de prótesis, ya sea unicompartimentales o completas, adaptando la solución a las necesidades específicas de cada paciente y devolviendo movilidad y calidad de vida.

Uno de los grandes valores diferenciales de este equipo es la rapidez en la atención: las cirugías programadas se realizan en menos de 14 días desde la solicitud y las consultas externas se atienden en menos de una semana. Además, cuentan con un servicio de atención urgente disponible incluso en festivos, garantizando acceso inmediato a pruebas y decisiones terapéuticas.

Compromiso con la profesión

Los Cuéllar no solo destacan por su labor asistencial, sino también por su compromiso con la formación, la investigación y la divulgación. Son centro acreditado por la Asociación Española de Artroscopia y forman a estudiantes internacionales y futuros médicos de la Universidad de Deusto. Esa vocación de liderazgo quedó patente el pasado mes de mayo, cuando Donostia acogió en el Kursaal el 12º Congreso Conjunto de la Asociación Española de Artroscopia (AEA) y la Sociedad Española de Rodilla (SEROD), presidido por el Dr. Ricardo Cuéllar, que logró traer a la ciudad este evento de referencia. Un congreso en el que también participaron Asier y Adrián Cuéllar, reforzando el papel del equipo como motor de innovación y divulgación en traumatología deportiva.

Con su experiencia, agilidad y compromiso, consolidan a Policlínica Gipuzkoa como un centro de excelencia en traumatología y cirugía artroscópica, a la vanguardia de la medicina y siempre al servicio de la salud de la ciudadanía.

Ampliar El Dr. Ricardo Cuéllar (izq.) posa junto a Roberto Ramajo, director de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa (centro), y el Dr. Ángel Masferrer (dcha.), en el 12 Congreso Conjunto AEA-SEROD.

Hablan los expertos

