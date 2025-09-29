«Estaba a punto de operarme de varices y descubrí Varitek»

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:28 Compartir

Médico especialista en Radiología Vascular e Intervencionista Dr. Fran Loyola Echániz Más de 20 años de experiencia en Osakidetza

Médico especialista en Radiología Diagnóstica Vascular Dra. Edurne Pardo Zudaire Más de 15 años de experiencia en Osakidetza

Médico especialista en Radiología Vascular e Intervencionista Dr. Iñaki Prieto Argarate Más de 15 años de experiencia en Osakidetza

Un tratamiento personalizado y progresivo Con técnicas sin cirugía, como cateterismos o escleroterapia, en las que, a través de pequeños pinchazos y el control ecográfico, los especialistas sellan las venas enfermas con gran precisión, lo que supone mínimos riesgos y mejores resultados.

Francisco Martin Mendiburu tenía varices gruesas en ambas piernas, a nivel del tobillo, alrededor de la rodilla y a lo largo del muslo. Los síntomas que le provocaban no eran muy intensos -únicamente experimentaba picores ocasionales y cierta sensación de pesadez-, pero las varices iban a más. Aunque estéticamente le incomodaban, lo que lo llevó a actuar y buscar tratamiento fue el temor a posibles complicaciones de salud, sobre todo la posibilidad de sufrir un trombo o un empeoramiento progresivo de sus venas varicosas.

Para tratar sus varices, Francisco buscaba alternativas menos invasivas frente a la cirugía tradicional. Un día, casi por casualidad, se topó con un anuncio de Varitek: «Estaba a un paso de operarme cuando descubrí este tratamiento que ha eliminado mis varices sin cirugía. Llamé para informarme y en dos semanas ya estaba en la consulta de Varitek para empezar el proceso. El trato fue maravilloso», recuerda. Hoy, Francisco afirma con total convicción que apostar por este tratamiento fue su mejor decisión.

Varitek fue fundada por la Dra. Edurne Pardo, el Dr. Fran Loyola y el Dr. Iñaki Prieto, especialistas en radiología intervencionista con más de 25 años de experiencia y más de 3.500 venas safenas tratadas con éxito. Su objetivo con esta clínica es acercar los tratamientos de varices sin cirugía a la población. Actualmente, junto con el Dr. Borja Peña, el Dr. Carlos Jiménez y la Dra. Alba Rodríguez, tratan a pacientes en Vitoria, Bilbao, Donostia y Sevilla.

Ampliar El antes y el después

Tratamiento sin cirugía: menos complicaciones, mejores resultados

El proceso comenzó con una ecografía Doppler, técnica de diagnóstico por imagen no invasiva, en la que visualizaron el estado de las venas e identificaron las causas de sus recidivas varicosas. A partir de ahí, le diseñaron un tratamiento personalizado y progresivo, empleando técnicas sin cirugía, como cateterismos o escleroterapia, en las que, a través de pequeños pinchazos y el control ecográfico, los especialistas sellan las venas enfermas con gran precisión, lo que supone mínimos riesgos y mejores resultados.

A pesar de los nervios iniciales antes de la primera sesión, en la que le trataron las varices gruesas de ambas piernas, Francisco destaca la sorpresa y satisfacción por la rapidez y eficacia del procedimiento: «Fue prácticamente indoloro y en menos de una hora mis varices ya estaban selladas. Ese mismo día, los bultos desaparecieron de mis piernas. No imaginaba que pudiera ser tan fácil y rápido », recuerda. Las imágenes tomadas justo después del tratamiento evidencian el cambio en sus piernas, prácticamente sin varices visibles.

A esta primera sesión, le siguieron sesiones escalonadas en el tiempo para ir tratando fugas internas y ofrecer un seguimiento hasta que el problema estuviese totalmente controlado. Francisco destaca que «todo el proceso ha sido comodísimo. Pude seguir con mi vida después de cada visita con total normalidad. Nada de baja laboral o reposo a lo que me hubiese obligado la cirugía tradicional. Tanto los resultados como el trato recibido han superado mis expectativas».

«Ahora mis piernas son la envidia de toda mi familia»

Las piernas de Francisco no muestran ni rastro de varices o molestias asociadas. Esto ha tenido un impacto considerable en su bienestar: «He ganado calidad de vida al realizar actividades con la seguridad que quizás me faltaba. Por ejemplo, hago deporte sin miedo a sufrir cualquier golpe o complicación». Como en muchos casos, la mejora estética también ha sido notable: «Sin duda, enseño más las piernas: me pongo pantalones cortos, voy más a la playa… ahora mis piernas son la envidia de toda mi familia», comenta entre risas. Francisco no duda en recomendar su experiencia: «A alguien que esté en la misma situación en la que yo estaba antes de tratarme en Varitek le diría que no dude en llamarles y que apueste por el método de estos grandes profesionales», concluye.

