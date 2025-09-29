Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Clínica Dental Dr. Ruiz Villandiego es un referente internacional por su atención integral para pacientes con necesidades especiales

La Clínica Dental Dr. Ruiz Villandiego es un referente internacional por su atención integral para pacientes con necesidades especiales

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:42

Imagen - Dr. José Cruz Ruiz Villandiego

Dr. José Cruz Ruiz Villandiego

Nueva ubicación: en Miguel Imaz, 3. junto a la Zurriola

Todos los servicios de una clínica dental y de medicina oral, con el añadido de la atención bajo sedación y anestesia general en los quirófanos de Policlínica Gipuzkoa.

La primera visita

Todo el tiempo necesario para escuchar al paciente y explorar la boca en todas sus estructuras y funciones. Se realizan fotografías orales, radiografía digital y radiografía panorámica a cada paciente… para diseñar un plan de tratamiento personalizado, útil, estético y adaptado a sus posibilidades.

Estética y funcionalidad

Para todo tipo de problemas de dientes y bocas.

Dulzura y tecnología

Para los que tienen miedo al dentista... hasta la sedación y la anestesia general.

También ortodoncia y también odontopediatría

Cariño, pacientes especiales, sonrisas...

Tratamientos

Odontología General

  • Odontología conservadora

  • Encías y periodoncia

  • Estética dental

  • Implantes

  • Prótesis fija y removible

  • Prevención

Odontopediatría

Ortodoncia

Odontología Especial

  • Pacientes con miedo, pánico o fobia

  • Pacientes con necesidades especiales

  • Tratamientos completos en una sesión

  • Sedación y anestesia general

Medicina Oral

  • Unidad de Halitosis. Mal aliento

  • Unidad del Sueño: ronquidos y apneas

  • Unidad del Dolor Facial y Mandibular

  • Anestesia general: indicada en los casos más complejos o especiales.

Un espacio diferente, rompedor y sugerente. Una galería de arte para una clínica ideal

Tecnologías

Escáner-TAC-CBCT

  • Diagnóstico y planificación

Fotografía Intraoral 3D

Láser Erbium y diodos

  • Desinfección / sustituye la turbina y el bisturí

Óxido nitroso

  • Sedación consciente. Pacientes con miedo

Cromatografía de gases

  • Diagnóstico del mal aliento

Poligrafía del sueño

  • Diagnóstico de grados de apneas y ronquidos

Facultativos

  • Dra. Cristina Gil

  • Dra. Emilia Jasiuk

  • Dr. Ignacio Santos

  • Dra. Jessica Chueco

Higienistas y auxiliares

  • Ana J. Imaz

  • Patricia Aoiz

  • Danae Sánchez

  • Tamara Martínez

  • Daviana López

  • Noemi Larrea

Secretaria

  • Marta Francés

Información:

