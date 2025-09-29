La Clínica Dental Dr. Ruiz Villandiego es un referente internacional por su atención integral para pacientes con necesidades especiales
Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:42
Dr. José Cruz Ruiz Villandiego
Nueva ubicación: en Miguel Imaz, 3. junto a la Zurriola
Todos los servicios de una clínica dental y de medicina oral, con el añadido de la atención bajo sedación y anestesia general en los quirófanos de Policlínica Gipuzkoa.
La primera visita
Todo el tiempo necesario para escuchar al paciente y explorar la boca en todas sus estructuras y funciones. Se realizan fotografías orales, radiografía digital y radiografía panorámica a cada paciente… para diseñar un plan de tratamiento personalizado, útil, estético y adaptado a sus posibilidades.
Estética y funcionalidad
Para todo tipo de problemas de dientes y bocas.
Dulzura y tecnología
Para los que tienen miedo al dentista... hasta la sedación y la anestesia general.
También ortodoncia y también odontopediatría
Cariño, pacientes especiales, sonrisas...
Tratamientos
Odontología General
-
Odontología conservadora
-
Encías y periodoncia
-
Estética dental
-
Implantes
-
Prótesis fija y removible
-
Prevención
Odontopediatría
Ortodoncia
Odontología Especial
-
Pacientes con miedo, pánico o fobia
-
Pacientes con necesidades especiales
-
Tratamientos completos en una sesión
-
Sedación y anestesia general
Medicina Oral
-
Unidad de Halitosis. Mal aliento
-
Unidad del Sueño: ronquidos y apneas
-
Unidad del Dolor Facial y Mandibular
-
Anestesia general: indicada en los casos más complejos o especiales.
Un espacio diferente, rompedor y sugerente. Una galería de arte para una clínica ideal
Tecnologías
Escáner-TAC-CBCT
-
Diagnóstico y planificación
Fotografía Intraoral 3D
Láser Erbium y diodos
-
Desinfección / sustituye la turbina y el bisturí
Óxido nitroso
-
Sedación consciente. Pacientes con miedo
Cromatografía de gases
-
Diagnóstico del mal aliento
Poligrafía del sueño
-
Diagnóstico de grados de apneas y ronquidos
Facultativos
-
Dra. Cristina Gil
-
Dra. Emilia Jasiuk
-
Dr. Ignacio Santos
-
Dra. Jessica Chueco
Higienistas y auxiliares
-
Ana J. Imaz
-
Patricia Aoiz
-
Danae Sánchez
-
Tamara Martínez
-
Daviana López
-
Noemi Larrea
Secretaria
-
Marta Francés
Información:
-
Miguel Imaz, 3 (Gros) Donostia-San Sebastián
-
Teléfono 943 11 83 33
-
Teléfono Urgencias 637 592 580
-
