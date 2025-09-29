Cirugía de cristalino: lograr independencia de las gafas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:43 Compartir

En las últimas décadas, la cirugía de cristalino ha evolucionado notablemente. Hoy no solo es el tratamiento estándar para las cataratas, sino también una opción para corregir defectos refractivos.

El Dr. Javier Mendicute, director médico de Miranza Begitek, explica cómo los avances actuales han permitido a muchas personas alcanzar la anhelada independencia de gafas, mejorando tanto su visión como su calidad de vida.

¿En qué casos se plantea una cirugía de cristalino?

La catarata supone el 90 % de los casos y la corrección de defectos refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia) sería el 10 % restante.

¿En qué porcentaje de cirugías de cristalino se puede plantear la implantación de lentes multifocales o de foco extendido?

Este tipo de lentes, la antesala de la independencia de gafas, se implanta en el 15 % de los casos, en las cirugías de cristalino a nivel mundial y teniendo en cuenta países en desarrollo donde es difícil acceder a esta tecnología; está previsto que en cinco años supongan entre el 20 y 25 %. En nuestra práctica ya suponen más del 40 % de las implantaciones.

¿Qué factores pueden influir para lograr una buena calidad de visión sin gafas?

Primero, hacer una valoración preoperatoria para descartar patologías que lo contraindiquen.

Luego, seleccionar la lente adecuada según el ojo, estilo de vida y expectativas del paciente. Es vital contar con tecnología precisa para medir y calcular bien la lente, y realizar la cirugía con alta precisión y seguridad por profesionales expertos. También hay que considerar la capacidad del paciente para adaptarse a la nueva visión y mantener una buena comunicación y empatía entre médico y paciente para asegurar la satisfacción.

¿Qué tasas de independencia de gafas se pueden conseguir?

Con lentes intraoculares multifocales más del 90 % logran independencia para visión de lejos y cerca; menos del 5-10 % pueden necesitar algún tipo de gafas.

¿Qué recomendaciones daría a una persona que se fuera a operar de cataratas?

Que, si debe operarse, aproveche para valorar la corrección de cualquier defecto de refracción y así lograr, en la mayoría de los casos, ver bien sin gafas.

¿Y a los pacientes que tienen defectos refractivos, pero no tienen cataratas?

La lensectomía refractiva es una cirugía electiva y está indicada en mayores de 45-50 años con defectos de refracción, incluida la presbicia. Puede ofrecer excelentes resultados, siempre que el paciente conozca bien beneficios, riesgos y mantenga expectativas realistas, contando con una estrecha colaboración médico-paciente para facilitar la adaptación.

Dr. Miguel Ruiz Daños sobre la retina provocados por el sol

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad ocular progresiva que afecta a la mácula y provoca pérdida de la visión central, siendo una de las principales causas de ceguera en personas mayores de 50 años. Sus factores de riesgo incluyen la edad, la predisposición genética, el tabaquismo, una dieta poco saludable y la sobreexposición solar.

La exposición prolongada a radiación UV o azul puede dañar el epitelio pigmentario de la retina, afectando proteínas, lípidos y ADN. Esto reduce la capacidad de soporte del tejido, provocando acumulación de desechos, inflamación persistente y muerte progresiva de células, mecanismos relacionados con la DMAE en sus formas seca y húmeda. Tanto estudios epidemiológicos como experimentales han vinculado la exposición intensa a la luz y la falta de protección ocular con un mayor riesgo, por lo que se aconseja limitar la exposición innecesaria, especialmente en personas con predisposición.

Medidas de prevención 1. Usar gafas de sol con certificación UV400 que bloqueen el 100 % de rayos UVA y UVB, preferiblemente con filtro para luz azul-violeta. Además, complementar la protección ocular con sombreros de ala ancha.

2. Al usar dispositivos electrónicos (móviles, tabletas y ordenadores): • Descansar la vista cada 20 min. • Ajustar el brillo de las pantallas. • Utilizar filtros o gafas bloqueantes para la luz azul.

3. Mantener una dieta mediterránea rica en antioxidantes y omega-3 para proteger la retina.

4. No fumar, ya que el tabaco es un factor de riesgo modificable importante.

5. Realizar revisiones oftalmológicas anuales a partir de los 50 años para detectar cambios tempranos y aplicar tratamientos preventivos o correctivos (como antiangiogénicos en formas húmedas).

