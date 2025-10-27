7 recetas para disfrutar en otoño Los platos de cuchara se abren paso junto a los hongos, las castañas, la coliflor o las alcachofas en una estación rica en producto

La calabaza es uno de los productos más apetecibles por estas fechas.

Ya nos hemos adentrado en otoño y es momento de sumergirnos en los alimentos de temporada. Es la estación de las castañas, los hongos y las setas, las pochas, la coliflor, las alcachofas (aunque estas un poco más avanzada la temporada), los higos o las calabazas.

El otoño es una temporada en la que se puede disfrutar de recetas como ensaladas con setas o de meter la cuchara en un buen plato de pochas o alubias. El clima nos va pidiendo comida caliente, potajes y al mismo tiempo la verdura que ahora se muestra en su mayor esplendor, como la coliflor o las alcachofas.

A continuación ofrecemos algunas recetas para estas semanas de otoño con productos de temporada que pueden hacernos disfrutar de la cocina y de la comida.

Hongos y setas

Los hongos y las setas

probablemente sean las estrellas del otoño. Miles de personas salen al monte durante estas fechas en busca del preciado manjar. Algunas de ellas alcanzan precios realmente prohibitivos en nuestros mercados, pero nada iguala la satisfacción de cogerlos uno mismo en el monte después de una ardua búsqueda. Para ello, evidentemente, hay que tener el conocimiento necesario para saber cuáles son comestibles y cuáles hay que desechar.

Los hongos y las setas se pueden disfrutar de forma similar. A la plancha con un poco de ajo y perejil quedan exquisitas, pero ofrecen infinidad de alternativas. Se puede apostar por realizar una salsa o por un risotto, pero probablemente el plato más popular, tanto para las setas como para los hongos, sea el revuelto.

Buñuelos de Todos los Santos

Con la festividad de Todos los Santos recién celebrada no podemos dejar de destacar uno de los postres más característicos de estas fechas. Los buñuelos de viento. Es una receta tradicional y sencilla, dado que es más fácil de lo que parece elaborarlos. Obviamente se puede comer en cualquier momento del año, pero son tradicionales del 1 de noviembre.

Las pochas son un sencillo plato de cuchara que tiene como fundamento las alubias que se sacan de la vaina pero que no se dejan secar, sino que se cocinan frescas. Bien se pueden encontrar en conservas, a las que bastará con añadirle un sofrito a base de cebolla, pimiento verde, ajo y tomate y, en función de gustos, la carne de un pimiento choricero. Una vez realizado ese refrito se añaden las pochas. En caso de apostar por pochas frescas en lugar de en conserva, bastará con elaborarlas durante 35-40 minutos para que estén listas.

Calabazas

La calabaza es otro clásico otoñal. Podemos hacer purés, guisos e incluso tartas con ellas, ya que es un alimento de lo más versátil que permite prepararlo de infinidad de maneras.

Coliflor

La coliflor es otra de las verduras que alcanza su esplendor durante el otoño y también admite muchísimas acepciones. Desde hervida hasta con un sofrito de ajos y jamón. También es muy popular la coliflor con bechamel o incluso en tempura o como ingrediente de una menestra.

Alcachofas

Todavía no pueblan los puestos de nuestros mercados, pero en pocas semanas tendremos aquí una de las estrellas del otoño-invierno: la alcachofa. Con jamón, a la brasa, con almejas, con arroz, rebozadas… Son infinitas las opciones que ofrece una verdura que es un auténtico manjar.

Alubias

Uno de los platos más demandados del otoño-invierno en el País Vasco. La alubiada forma parte de la tradición y la cultura vascas. Basta con paciencia para hacerlas a fuego lento y añadirle una morcilla, costilla, tocino, berza y guindillas como sacramentos. Uno de los platos de cuchara más deliciosos. Hay que recordar que la alubia de Tolosa nunca hay que ponerla a remojo y que es crucial que el hervor sea suave para que no se rompan durante la cocción.