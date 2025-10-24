¿Conoces la carambola? La carambola es una fruta muy llamativa tanto por su forma como por su color y que tiene una gran cantidad de beneficios

La carambola es un tipo de fruta muy peculiar, y no solo por su divertido nombre, sino también por su bonita forma. Se trata de una de las frutas tropicales que más se consumen en todo el mundo y, aunque en muchos lugares de la tierra se la conoce como «star fruit» (fruta estrella), en otros países como la República Dominicana la apodan como «cinco dedos» y en Venezuela es «tamarindo chino o dulce».

Se trata de una fruta típica de países como India, Filipinas, China, Israel, Malasia y Tailandia aunque también se produce en otros lugares como algunas islas del Caribe o Australia, por ejemplo. Su forma es muy llamativa ya que tiene cinco puntas y al ser laminada tiene forma de estrella de cinco puntas. Otras características que hacen que hablemos de una fruta muy atractiva son su precioso color amarillo, que la hace muy llamativa, y que se trata de una fruta muy jugosa aunque con un sabor agridulce.

Ofrece grandes beneficios para nuestra salud. Es más, muchos médicos la recomiendan tanto para niños, como para personas adultas, mujeres embarazadas o incluso deportistas. Es un tipo de fruta que, debido a la gran cantidad de agua que tiene, es muy beneficiosa, y además contiene una ínfima cantidad de hidratos de carbono y calorías grasas, por lo que es muy recomendable para personas que se estén cuidando.

También es una destacable fuente de potasio y puede tener efectos laxantes, ya que su pulpa tiene una importante cantidad de fibra, por lo que actuaría como laxante natural para las personas que padecen estreñimiento.

Muchas vitaminas

Por otro lado, su consumo nos aporta una alta calidad de vitaminas A y C. La primera de ellas es positiva para la visión, para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico así como para la piel, mientras que la segunda es beneficiosa para el correcto mantenimiento de dientes y huesos, así como para la formación de colágeno.

Los médicos suelen recomendar su uso especialmente a personas que padecen diabetes, ya que tiene un muy bajo aporte de azúcares. Sin duda alguna, esta bonita y peculiar fruta resulta ser un perfecta fuente de beneficios para nuestra salud.