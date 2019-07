Salud: En verano no vale todo Imagen de archivo. Un cervecita y un helado al día son 600 calorías extra y cuatro o cinco kilos más al final de las vacaciones. Disfrútelas sin grandes esfuerzos FERMÍN APEZTEGUIA Martes, 16 julio 2019, 07:53

En verano, todo son disculpas para comer y beber como si no hubiera un otoño. Que si estamos de vacaciones, son las fiestas del pueblo, mira qué día hace... ¡Venga un 'sanqueremos'! No se engañe. Pasarse en la mesa y en la barra del bar en julio resulta tan perjudicial para la salud como hacerlo en octubre o en abril. Una cervecita fresca al día, que entra tan bien, con ese heladito de crema de chocolate y nata que tanto nos gusta suman como 600 calorías extras, que al final del verano se traducirán en cuatro o cinco kilos de más acompañados, por supuesto, de sus respectivos lamentos. No se apure, que vida, salvo que se demuestre lo contrario, sólo hay una y hay que vivirla. Pero se puede hacer con cabeza.

La endocrinóloga y nutricionista de IMQ Nerea Gil sabe cómo. «El verano tiene su parte complicada, porque hay más vida social, pero pueden aprovecharse otras ventajas, que hacen de este tiempo una época propicia para disfrutar de la mesa cuidándose», explica la experta. No es tan difícil. En vacaciones no sólo se tienen más compromisos sociales que se resuelven entre vasos y platos, sino también más tiempo libre que puede aprovecharse para hacer ejercicio. Hágalo. A nada que practique algo de deporte –salir a caminar 40 minutos al día– y se cuide un poco la boca, llegará al final del verano con el mismo aspecto saludable con el que entró.

Nerea Gil ha elaborado para este periódico un decálogo para mantenerse sano en verano sin tener que perderse sus pequeños y grandes placeres. Las consultas especializadas, como la suya, se llenan de buenos propósitos los meses de enero y mayo;y de arrepentidos en septiembre. Todos los años ocurre igual. Si dentro de dos meses, se ve usted pidiendo cita, no será porque no se lo hemos advertido.

Decálogo para mantenerse sano