Salud retira en Euskadi 20.000 hamburguesas de eventos gastronómicos itinerantes al no ser aptas para el consumo

Las unidades de vigilancia de Salud Pública de Euskadi «inmovilizaron» el pasado año un total de 20.000 hamburguesas que iban a ser servidas al ... público en los diferentes eventos gastronómicos que se celebraron en distintos puntos de la comunidad. Su carne picada no era apta para el consumo. Los controles a los que fueron sometidos por los técnicos del Departamento de Salud detectaron la presencia de una bacteria llamada Escherichia coli verotoxigénico en esos alimentos. Gracias a la realización de estos análisis de forma previa a la apertura al público de estos eventos, las piezas contaminadas fueron retiradas de forma previa y no se llegó a producir ningún caso de intoxicación en humanos.

Los datos han sido trasladados este lunes por Enrique Peiró, viceconsejero de Salud, durante su intervención en la comisión de Salud del Parlamento vasco. En esta cita también se han mostrado los carteles que distribuyó la consejería durante la celebración de una de estas citas el pasado diciembre en Barakaldo con una serie de recomendaciones dirigidas a los consumidores. La principal, que se fijasen en que la carne de la hamburguesa que se iban a comer estaba bien hecha para evitar posibles intoxicaciones.

La escherichia coli verotoxigénico es una bacteria pertenece a un grupo de bacterias presentes de forma habitual en el intestino del ser humano y de los animales, y aunque la mayor parte son inocuas, las cepas productoras de toxina Shiga pueden provocar cuadros gastrointestinales graves. También pueden causar Salmonella, una bacteria que aunque se asocia al consumo de huevos, puede estar presente también en la carne picada cruda o poco hecha.

En el caso de la carne, forma más sencilla de evitar intoxicaciones causadas por estas toxinas es cocinarla a temperaturas superiores a los 70 grados en su interior, para eliminar la bacteria y dejar inactivas las toxinas. De ahí que Salud insistiese durante aquel evento celebrado en Barakaldo en diciembre en la importancia de que la carne estuviese bien hecha.

Meses antes en otra cita similar celebrada en Pamplona al menos 27 personas resultaron intoxicadas. Aquello motivó que el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente de Consumo, emitiesen un aviso para que las consejerías de Salud de las siguientes comunidades en las que se iba a recalar la cita gastronómica estuviesen atentas ante la posible aparición de nuevos casos de pacientes con vómitos y diarreas. En Galicia se detectaron otros 17 casos y 12 en Asturias de intoxicaciones en personas que asistieron a estos campeonatos de hamburguesas.

Euskadi, además de dar aviso a sus médicos de familia para que estuviesen atentos ante la posible aparición de enfermos con estos cuadros que hubiesen asistido a este tipo de citas, reforzó la vigilancia previa sobre los alimentos que se iban a servir en este tipo de citas. Una labor que permitió inmovilizar 20.000 hamburguesas que habían dado positivo a la presencia de la bacteria Ecoli y que, por tanto, no eran aptas para el consumo. En Gipuzkoa, no obstante, no se ha detectado ningún caso, según señalan desde el departamento de Salud.