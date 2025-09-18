Salud recibió quejas por la enfermera 'antivacunas' un año antes de apartarla

Osakidetza mantuvo en el centro de salud de Kabiezes a la enfermera investigada por simular vacunar a 404 niños de Santurtzi, pese a tener ... conocimiento un año antes de las primeras quejas de los padres y compañeros sobre la presunta mala praxis de esta sanitaria. No la apartó de su puesto hasta octubre de 2022, cuando este periódico desveló el caso. Sin embargo el 15 de septiembre de 2021, trece meses antes, ya se celebró una reunión en la que se valoró su forma de trabajar, después de que se recibiesen las primeras sospechas por parte de algunos progenitores y sanitarios de ese ambulatorio.

Aquellas primeras sospechas se centraban, en gran medida, en cuestiones de alimentación. Al parecer fomentaba que los pequeños comiesen frutos secos, sugería poner semillas de chía en los biberones y trasladaba a los padres con niños alérgicos que los pequeños no tenían alergias alimentarias. También comenzaron a llegar las primeras dudas de familias preocupadas porque creían que esta sanitaria no estaba vacunando a sus hijos.

Así lo ha desvelado Luis Ángel Gallo, subdirector de Enfermería de la OSI de Cruces, de la que depende este ambulatorio. Gallo es uno de los profesionales de Osakidetza que testificó ayer en la Audiencia provincial de Bizkaia, donde se juzga a M. I. R. M. A ella se le acusa de un delito de daños continuados y otro de falsedad documental continuada (anotaba en la historia clínica la inoculación de unos sueros que supuestamente no administró). La Fiscalía, Osakidetza y el Colegio de Enfermería de Bizkaia piden para ella 7,5 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ejercer su profesión. La acusación particular, que representa a 42 familias, eleva esta petición a entre 12 y 17 años.

El juicio proseguirá esta mañana con varios testimonios, entre ellos el de la acusada, y mañana concluirá con la exposición de los alegatos finales por parte de las partes.