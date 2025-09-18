Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Salud recibió quejas por la enfermera 'antivacunas' un año antes de apartarla

T. Basterra

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Osakidetza mantuvo en el centro de salud de Kabiezes a la enfermera investigada por simular vacunar a 404 niños de Santurtzi, pese a tener ... conocimiento un año antes de las primeras quejas de los padres y compañeros sobre la presunta mala praxis de esta sanitaria. No la apartó de su puesto hasta octubre de 2022, cuando este periódico desveló el caso. Sin embargo el 15 de septiembre de 2021, trece meses antes, ya se celebró una reunión en la que se valoró su forma de trabajar, después de que se recibiesen las primeras sospechas por parte de algunos progenitores y sanitarios de ese ambulatorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  4. 4 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  7. 7 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  10. 10 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Salud recibió quejas por la enfermera 'antivacunas' un año antes de apartarla

Salud recibió quejas por la enfermera &#039;antivacunas&#039; un año antes de apartarla